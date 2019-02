Ein Tor schiessen ohne Schuss? Nikita Kutscherow hat auch das im Repertoire.



Point, erst 22, hat bereits eine beeindruckende Entwicklung hinter sich. Als der Drittrunden-Draft Tampas von 2014 zwei Jahre danach in die NHL kam, traute ihm kaum jemand eine Leistung wie in dieser Saison zu.

Den vielleicht grössten Fortschritt machte Point im läuferischen Bereich. Das kommt nicht von ungefähr, denn Tampa ist auf vielen Ebenen bereit, neue Wege zu gehen: Wie viele andere junge Spieler der Organisation der Lightning arbeitete auch Point mit Barbara Underhill, einer ehemaligen Eiskunstlauf-Junioren-Weltmeisterin.

Man stelle sich die Blicke der schweren Jungs des guten alten Eishockeys der Achtziger und Neunziger bloss vor, wenn der Trainer sie zur Eistänzerin geschickt hätte …

Auch Spass muss sein …



Für Cooper ist Points Tempo beispielhaft für den Erfolg seiner Mannschaft: Kutscherow sei der vielleicht talentierteste Spieler der Liga, aber es sei Point, der neben ihm Dampf mache und den Russen antreibe. Coopers Credo: Sei schnell genug, dann kann dich keiner checken.

Duo infernale: Brayden Point (links) und Nikita Kutscherow feiern einen Treffer gegen New Jersey. (Bild: Kim Klement/USA Today Sports)



Tampas Cheftrainer gab kürzlich der «Sports Illustrated» drei Tage lang einen Einblick in seine Arbeit, und da zeigte sich auch das: Befehlende «Bandengeneräle» sind in der NHL out. Cooper mag ein Perfektionist sein, der bis spät in die Nacht mit Video an der Taktik büffelt. Aber er legt genau so viel Wert auf Spass und Kameradschaft – bei Spielern und Staff.

Die Lightning treffen sich monatlich zum Golfturnier, sie führen genauso interne Ranglisten im Schwimmen, Schachspiel und «Siedler von Catan», einem Brettspiel. Zwei seiner auf diese Saison hin neu installierten Assistenztrainer sind Rookies auf NHL-Level, Cooper wollte sie auch darum, weil sie Typen seien, die gute Laune in der Garderobe verbreiten können.