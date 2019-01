Am Ende unterschrieb er für vier weitere Jahre bei Gottéron. «Private Dinge gaben den Ausschlag», sagt er. «Mein erster Sohn war unterwegs, so entschied ich mich, in meinem gewohnten Umfeld zu bleiben.» Inzwischen hat er zwei Söhne im Alter von acht und eineinhalb Jahren.

Hätte Sprunger damals zu den Zürchern gewechselt (und wäre er geblieben), er wäre nun dreifacher Schweizer Meister. Bereut er seinen Entscheid nicht? Er schmunzelt. «Ja, wenn es mir nur darum gegangen wäre, Titel zu holen, hätte ich zum ZSC oder zum SCB gehen müssen. Aber ich habe eine Mission in Freiburg. Ich will die Geschichte dieses Clubs prägen.» Nur um klar zu sein, fügt er an: «Nein, ich bereue meinen Entscheid nicht.» Inzwischen ist Sprunger 33, und dass er seine sportliche Heimat noch verlässt, ist schwer vorstellbar.

???? Julien Sprunger: "J'aurais pu partir ailleurs, mais j'ai d'autres valeurs ... J'ai envie de pouvoir donner quelque chose aux Fribourgeois. Ce titre reste mon rêve et mon objectif" (Sport Dimanche) #NationalLeague#RTSsportpic.twitter.com/CPJQCtBZvS — RTS Sport (@RTSsport) January 20, 2019

Nummer 5 der Bestenliste

Am Sonntag war er Studiogast im Westschweizer Fernsehen, bei «Sport dimanche». In einem Beitrag über ihn hiess es: «Der Kanton Freiburg hat verschiedene Wahrzeichen. Die Kathedrale St. Nikolaus, den Moléson, das Fondue moitié-moitié und Julien Sprunger.» Mit seinen 313 Toren ist er der beste Goalgetter der Clubgeschichte – und die Nummer 5 der Schweizer Bestenliste hinter Peter Jaks (487), Gil Montandon (417), Roman Wäger (405) und Jörg Eberle (379). Auch mit dem Alter hat er nichts an Torgefahr eingebüsst. Seine 18 Treffer in der aktuellen Saison werden nur von Luganos Gregory Hofmann (21) übertroffen.

«Einmal viele Tore zu schiessen, ist das eine», sagt er. «Es Jahr für Jahr zu tun, etwas anderes. Das Eishockey hat sich in den letzten 15 Jahren enorm verändert. Den Puck zu nehmen und ein Solo zu machen, ist heute kaum mehr möglich. Also musste auch ich mich verändern.»

Sprunger ist nicht mehr so spektakulär wie früher, dafür ist er noch effizienter geworden. «Entscheidend ist, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist», sagt er. Den Schuss könne man gezielt trainieren, das Gespür für die Situationen zu entwickeln, sei schwieriger. Er scheint es im Blut zu haben. «Ich spiele überlegter als früher», sagt er. «Mit 20 läufst du einfach drauflos.»