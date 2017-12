Um den Leisen wird es nochmals laut

Es ist still geworden um ihn, der so vieles war in Bern, aber niemals laut. David Jobin war der Dienstälteste und, sofern gesund, der Monsieur Zuverlässigkeit in der Abwehr des SC Bern.

Er ist Rekordhalter im Klub, hat in 19 Jahren 932 NLA-Partien bestritten. Und er ist fünffacher Meister, was ebenfalls Rekord bedeutet. Die Bestmarke teilt sich Jobin mit Roland Dellsperger, zeitlebens einem Lauten, und mit Beat Gerber, ebenfalls einem eher stillen Vertreter – sofern die Spieler nicht gerade auf Mannschafts­reise auf Mallorca sind.

Mallorca ist an diesem kalten Dienstagnachmittag Ende November weit weg, Moosseedorf und Münchenbuchsee sind ganz nah. David Jobin blickt bei seinem Arbeitgeber Marti AG aus dem Fenster. Er präsentiert und preist die Aussicht, den Blick auf den nahe gelegenen Golfplatz. «Mit Eishockey», sagt Jobin, «mit Eishockey habe ich nicht mehr viel zu tun.» Zwei SCB-Partien hat sich der zweifache Familienvater diese Saison vor Ort ange­sehen. Die Dreifachbelastung im Beruf füllt ihn aus.

Drei Jobs, eine Passion

Jobin arbeitet im 60-Prozent-Pensum bei der Marti AG als Immobilienfachmann; er analysiert beispielsweise Projekte, mögliches Bauland, errechnet Mietpreise. Jobins Arbeitgeber sieht sich als stille Bauunternehmung. Das Credo: Das Logo häufig sehen, aber in den Medien wenig über die Firma lesen.

Stille Bauunternehmung – «das passt doch zu mir», sagt Jobin und rückt den Marti-Helm auf dem Tisch für das Bild zurecht. Er ist zusätzlich für die Gebäudeversicherung im Berner Jura tätig und führt als drittes Standbein eine eigene Immobilienfirma mit Sitz in Saignelégier.

Jobins Eltern sind Architekten, das Interesse an der Materie hat er geerbt. Während Jahren bildete sich der Jurassier neben dem Eishockey im Immobilienbereich fort. Er sagt: «Es ist ein neues Leben. Ich gehe meinen Weg.»

Jobins Selbsteinschätzung ist unverfärbt. Im Tête-à-tête zeigt er sich gesprächig, sagt, er sei lockerer geworden, entspannter auch. «Aber vor 100 Leuten etwas vortragen, das mache ich nicht gerne.» 1997 kam er als schüchterner Teenager zum SCB, der es nicht wagte, Renato Tosio zu duzen.

Die spielerische Bedeutung für das Team stieg, die Zurückhaltung blieb. Als er letztes Jahr vor einem Match eine Motivationsrede halten sollte, war er derart nervös, dass er alles vergass, was er sich vorgenommen hatte. Es blieb bei einem «C’mon Boys!»

«Was zählt, ist der Mensch»

Oft ist es so, dass die Stillen und Dankbaren schneller in Vergessenheit geraten als die Schrillen und Unbequemen. In Jobins Fall wird dies nicht geschehen; auch, weil am Samstag vor dem Match gegen Biel sein Trikot samt Namen und Nummer 72 in der Postfinance-Arena verewigt wird.

Vor kurzem wurden die Kriterien über die Vergabe der sogenannten «retired numbers» angepasst, was Diskussionen hervorrief. Bei einem, der seine ganze NLA-Karriere in Bern verbracht und stets den Teamgedanken vorgelebt hat, gibt es aber nicht den Ansatz einer Diskussion. «Die Kriterien sind sinnvoll», sagt Jobin. «Aber letztlich geht es nicht um Punkt 1, 2, 3, 4 und 5: Was zählt, ist der Mensch. Eine solche Auszeichnung muss immer von Herzen kommen. Ich erachte sie als grosse Ehre.» Eine Ehre, die ihm womöglich ein, zwei Jahre früher zuteil wird als erhofft.

Am liebsten hätte Jobin sein Ende in Bern selbst bestimmt, doch vor einem Jahr wurde ihm von Sportchef Alex Chatelain beschieden, er werde keine neue Offerte erhalten. «Ich kann sehr gut ohne Eishockey leben. Aber wenn ich diesen Super-SCB sehe, dann kommt manchmal der Gedanke, dass es doch schön wäre, noch immer dort zu spielen.»

Für seine Verabschiedung hat Jobin viele Freunde eingeladen. Es wird also nochmals laut werden um den Stillen, was Jobin eigentlich nicht behagt. Aber er sagt auch: «Wahrscheinlich stehe ich zum letzten Mal im Mittelpunkt. Ich werde deshalb versuchen, den Moment zu geniessen – und ich freue mich.» Zur Zeremonie gehört, dass der Geehrte eine Rede halten wird – nicht vor 100, sondern vor 17'000 Leuten. Kurz werde sie ausfallen, sagt Jobin. Er lacht. Und er weiss bereits im Voraus: Just dann, wenn es so weit sein wird, wird er die vorbereiteten Worte und Sätze vergessen haben. (Berner Zeitung)