Tosio: «Ach, Seve, du wärst gerne mein Trainer gewesen»

Links und rechts falten sich die Bergketten auf, durch die Mitte pflügt sich das Churer Rheintal, oben scheint die Sonne, unten bereitet Renato Tosio den Gästen in Domat/Ems einen warmen Empfang. 54 Jahre alt ist der langjährige SCB-Goalie, topfit wie eh und je. Tosio arbeitet als Manager des hiesigen Golfclubs und grüsst an diesem Gründonnerstag während zweier Stunden gefühlt hundert Leute. Severin Lüthi trifft er zum ersten Mal. Die beiden verstehen sich auf Anhieb. Lüthi hat soeben in Chur mit Roger Federer trainiert. Später wird er sich in Zug das vierte Playoff-Finalspiel zwischen dem EVZ und Bern ansehen.