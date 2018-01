Torreiches Zürcher Derby – Scherwey macht SCB happy

Im Zürcher Derby in Kloten geht es rassig zu und her. Bereits nach 3 Minuten dürfen die Fans zwei Tore bewundern. Zuerst bringt der neue ZSC-Kanadier Linden Vey die Lions in Front (2.), aber nur wenig später kann der Finne Tommi Santala für die Gastgeber ausgleichen. Es kommt noch besser für den Tabellenletzten aus dem Flieger-Dorf: Steve Kellenberger trifft zum 2:1 (26.), Dominik Egli, zuvor Passgeber beim zweiten Tor, erzielt das 3:1 (28.). Junglöwe Mattia Hinterkircher wird dies aber zu bunt und verkürzt auf 2:3 (31. – Assist: Raphael Prassl).

Fribourg hat nun gegen Servette die Nase vorn, nachdem Bykow junior getroffen hat (22.). In der Resega führt Lugano gegen Zug nach einem Treffer von Alessandro Chiesa nach wie vor mit 1:0 (5.). Im Seeland liegt Biel gegen Rekordmeister Davos nach einem Doppelschlag von Samuel Lofquist (15.) und Robbie Earl (16.) mit 2:0 voraus. Zwischen Ambri und den SCL Tigers steht es nach Toren von Marc Gautschi (14.) sowie Aaron Gagnon 1:1 (19.) und Benjamin Neukom (28.) 1:2.

Der SC Bern ist gegen Lausanne mit 2:0 in Führung gegangen. Tristan Scherwey trifft in der 24. und 31. Minute gleich zweimal für den Meister. (fal)