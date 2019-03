Mittlerweile ist es schon ziemlich ruhig im Stadion. Doch dann bezwingt Kevin Romy Leonardo Genoni per Ablenker, und der Lärmpegel schnellt in die Höhe. Der SC Bern führt gegen Servette nur noch 2:1, und eine prickelnde Schlussphase kündigt sich an. Und diese hat es tatsächlich in sich: Zwischen zwei Metalltreffern der Berner gleicht Juraj Simek zweieinhalb Minuten vor Ende der regulären Spielzeit nach einem Abpraller aus. Der Jubel in der Arena kennt kaum Grenzen.