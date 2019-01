Die SCL Tigers konnten ihren Sieg vom Freitag nicht wiederholen. Einen Tag nach dem 1:0-Sieg gegen die ZSC Lions verlieren die Langnauer gegen den Schweizer Meister im Hallenstadion mit 4:1.

Zunächst gab es für die Tigers ein Déjà-vu. Aaron Gagnon, der am Freitag den einzigen Treffer der Partie in Langnau erzielt hatte, brachte die Tigers in der 4. Minute auch im Hallenstadion in Führung, wobei ZSC-Keeper Lukas Flüeler den Puck unglücklich ins eigene Gehäuse beförderte.