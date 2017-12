Tigers holen zwei Neue und verlängern mit Kuonen

Kurz nach Weihnachten können die SCL Tigers zwei Zuzüge und eine Vetragsverlängerung verkünden. Vom EV Zug wechselt Larri Leeger ins Emmental und Claudio Cadonau stösst vom SC Langenthal zu den Tigers. Die beiden unterzeichneten einen Zweijahresvertrag und spielen ab nächster Saison in den Reihen der Langnauer, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.

Der 31-jährige Larri Leeger wurde in der Nachwuchsabteilung der ZSC Lions ausgebildet und spielte in der National League unter anderem für die ZSC Lions, den Lausanne HC und Fribourg-Gottéron. Im November 2017 wechselte der finnisch-schweizerische Doppelbürger dann von Fribourg nach Zug. «Der gestandene National League Verteidiger bringt viel Erfahrung und gute physische Voraussetzungen mit», lässt sich Jörg Reber in der Medienmitteilung zitieren. Claudio Cadonau spielte Ende Oktober bereits zwei Mal für die Tigers, einmal im Cup gegen Fribourg und einmal in der Meisterschaft gegen den EV Zug. Danach verletzte sich der Verteidiger damals am Knie und konnte bisher kein Spiel mehr absolvieren. Der 29-Jährige steht derzeit noch beim SC Langenthal unter Vertrag. Die Vertragsverlängerung um ein Jahr betrifft Stürmer Raphael Kuonen. Dieser wechselte vor zwei Jahren zurück ins Emmental und konnte sich in einigen Bereichen weiterentwickeln. Die Verantwortlichen der SCL Tigers verlängerten deshalb den Vertrag mit dem gross gewachsenen und kräftigen Stürmer um ein weiteres Jahr bis Saison 2018/19. (mib/pd)