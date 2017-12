Team Canada: Kanadas «Best of the Rest» ist noch nicht gut genug

Maxim Noreau? Nicht verfügbar. Andrew Ebbett? Nicht verfügbar. Mason Raymond? Nicht ver­fügbar. Nach der ersten Partie des Team Canada gegen die tschechische Equipe Mountfield (5:3) erscheinen die drei Spieler des SC Bern nicht zum Interview. Stattdessen werden sie zur Dopingkontrolle begleitet. Wer mit seinem Klub die National League mit 18 Punkten anführt, der muss doch verdächtig sein! Die Leistung gegen Mountfield jedenfalls gab nicht Anlass zur Vermutung, hier könnte etwas nicht mit rechten Dingen zu­gegangen sein. Wie so oft tat sich das Team Canada zum Auftakt des Spengler-Cups schwer.

Niederlagen gegen «Grosse»

Die Kanadier könnten am Traditionsanlass mit dem Rekordgewinner Davos (15 Siege) gleichziehen. Doch die Spieler von Headcoach Willie Des­jardins haben in erster, zweiter, dritter und vierter Linie etwas anderes im Hinterkopf: sich last minute ein Olympiaticket zu sichern. Weil die NHL ihren Spielern die Freigabe für Pyeongchang verweigert hat, wird am olympischen Turnier erstmals seit Lillehammer 1994 ohne NHL-Akteure gespielt. In den letzten Monaten haben die Kanadier fleissig getestet: im Juli und im August in Sotschi (Sotschi Open) und in St. Petersburg (Puchkow-Turnier), im November in Biel und Helsinki (Karjala-Cup), im Dezember in Moskau (Channel-One-Cup) – und nun zum Jahresabschluss: Davos (Spengler-Cup).

Überzeugt hat Kanada nie: dreizehn Testspiele, sechs Niederlagen, davon zweimal gegen Russland, je einmal gegen Finnland, Schweden, Tschechien und SKA St. Petersburg. Von den Ver­gleichen mit Nationalteams konnten die Kanadier nur jene gegen die Schweiz (3:2) und gegen Südkorea (4:2) gewinnen. Das macht die Aufgabe für die Verantwortlichen nicht einfacher, aus rund vierzig Kandidaten ein Olympiateam zu formen.

Starke Konkurrenz für Ebbett

Der frühere kanadische Nationalcoach Dave King (70) ist mitverantwortlich für die Selektion. Er sagt, von den in der Schweiz engagierten Kanadiern könnten vier bis sieben den Sprung ins Kader schaffen. Zwölf National-League-Kanadier kamen diese Saison für die Auswahl zum Einsatz – nur einer hat sein Olympiaticket auf sicher: SCB-Ver­teidiger Noreau. Er war als einziger Spieler bei vier Zusammenzügen dabei, hat viele Reise­strapazen auf sich genommen und wird dafür mit Auftritten auf der olympischen Bühne belohnt werden. Ebbett und Raymond fehlten Mitte Dezember in Moskau.

Aus dem Dunstkreis des Team Canada ist zu ver­nehmen, dass es sich bei der Mannschaft vom Channel-One-Cup um die designierte Olympiaauswahl handeln soll. Ebbetts Konkurrenten auf der Centerposition sind Matt Ellison (Magnitogorsk), Linden Vey (Astana), Quinton Howden (Minsk), Eric O’Dell (Sotschi) und der frühere SCB-Meisterschütze Derek Roy (Linköping). So oder so: Wer die Turniere Karjala-Cup und Channel-One-Cup verfolgt hat, kommt zum Schluss: Klarer Favorit auf Olympiagold sind die Russen, welche unter neutraler Flagge starten werden. (rek)