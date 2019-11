Suter in letzter Sekunde – die Schweiz gewinnt wilden Klassiker

In Krefeld war Zeit für den Klassiker. Deutschland empfing die Schweiz. Beide Nationen treten am Deutschland-Cup mit einer jungen, hungrigen Auswahl an. Der Altersschnitt der Schweizer beträgt 23 Jahre, jener der Deutschen 25. Beide gewannen ihr Auftaktspiel. Beide wollten entsprechend nachlegen – was allerdings nur den Schweizern gelingen sollte: Die Mannschaft von Patrick Fischer siegte 4:3 nach Verlängerung. ZSC-Angreifer Suter traf in letzter Sekunde der Überzeit.