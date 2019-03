Und so ging es los: Tristan Scherwey sprang in Henrik Tömmernes, Beat Gerber checkte John Fritsche, Gregory Scia­roni beförderte Tim Bozon aufs Eis. Gespielt waren nicht einmal 30 Sekunden, der SCB hatte in dreierlei Ausführung ein Zeichen gesetzt. Servette drohte von der Berner Lawine geschluckt zu werden; wie im Vorjahr im ersten Viertelfinalspiel, welches der SCB 7:0 gewonnen hatte.

Genf überstand die Druckphase im Startdrittel, es überstand jene im Mittelabschnitt, es überstand die Schlussphase. Und vor allem: Genf gelang sogleich das Break. Die Equipe von Chris McSorley reüssierte 2:0.

Dass der Spielfilm vom Vorjahr nicht auf ähnliche Weise fortgesetzt wurde, hatte vier Gründe. Erstens spielten die Berner selten mit dem Tempo und der Intensität der Startminuten. Zweitens verlor Servette selten den Überblick und nie die Nerven. Drittens spielte Torhüter Robert Mayer tadellos, was viertens auf Antipode Leonardo Genoni nicht zutraf. Am ersten Tor dürften ihm nur überkritische Beobachter eine Teilschuld geben.

In Überzahl spielte Daniel Winnik einen prächtigen Pass auf Bozon, der den Puck unter Genonis Schoner ins Tor bugsierte. Doch später landete ein Pass des Goalies auf dem Stock ­Michael Völlmins. Dessen Schuss lenkte Calle Andersson entscheidend ab.

Der SCB: Zuerst verunsichert, später dominant, aber ohne Tor

Die Treffer zeigten Wirkung. Der Favorit agierte nun verunsichert. Selbst ­genaue Pässe rutschten von den Stockschaufeln, als wäre die Scheibe ein nasses Stück Seife. Doch im zweiten Drittel zogen die Berner selbst bei numerischem Gleichstand ein Powerplay auf. Minute um Minute verbrachten sie in der Zone des Gegners, sie kamen zu besten Möglichkeiten, das Gros der Zuschauer in der ausverkauften Halle erhob sich von den Sitzen. Die Szenerie war beeindruckend, allein: Ihr fehlte das Zählbare. Mayer liess sich nicht bezwingen.

Und als die Berner gegen Ende von der Verzweiflung getrieben aus ihrem System ausbrachen, verpassten die Gäste mehrfach die Möglichkeit, den K.-o.-Schlag anzusetzen. Nachdem Genoni einem sechsten Feldspieler Platz gemacht hatte, beraubte sich Jalonens Equipe mit einem Wechselfehler der letzten Chance.

Richard spricht vom Herz, McSorley vom Albtraum

Servette überrascht nach dem starken Qualifikationsendspurt also auch zum Auftakt im Playoff. Es ist erstaunlich, wie viel Coach McSorley aus dem dezimierten Ensemble herausholt. «Die Qualität der Einzelspieler müssen wir gar nicht vergleichen – aber wir machen die Differenz mit Kampf und Herz wett», sagte Genfs Stürmer Richard.

Derweil ist der Gewinner der Regular Season noch nicht im Playoff angekommen. Vor der Serie hatten die Berner keinerlei Zweifel über die Stärkeverhältnisse aufkommen lassen. «Unser Bestes ist besser als das Beste jedes Gegners», hatte etwa Arcobello gesagt. Vom Besten war Bern gestern ein gutes Stück weit entfernt.

Gewinnt Genf im siebten Anlauf endlich eine Serie gegen den SCB? Wie hatte McSorley gesagt: «Bern ist ein Albtraum, der uns immer wieder heimsucht.» Der 2:0-Erfolg dürfte zumindest bis Dienstag für süsse Träume sorgen.