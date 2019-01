Die Schweizer Junioren verpassen in Vancouver deutlich den erstmaligen Final-Einzug an einer U20-Weltmeisterschaft. Das Team von Trainer Christian Wohlwend unterliegt im Halbfinal Finnland 1:6.

«Ich glaube, wir gewinnen. Wir sind so etwas von zuversichtlich», hatte Wohlwend vor der Partie gesagt. Die Realität sah aber anders aus. Die Finnen zeigten den Schweizern deutlich die Grenzen auf, waren klar die bessere Mannschaft. Nach nicht einmal acht Minuten stand es 4:0 für die Nordländer, die bereits nach 40 Sekunden in Führung gegangen waren. Eine Teilschuld an diesem Gegentor trug Verteidiger David Aebischer. Kurz vor dem 0:3 (6.) vergab Justin Sigrist eine gute Möglichkeit zum 1:2, er traf jedoch den Puck nicht richtig.