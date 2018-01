Schon wieder drei Punkte und DJ Ötzi

Irgendwann hatte er genug. Der Ambri-Funktionär war angesichts der Niederlage der Leventiner ohnehin angesäuert, und dass die Langnauer den Sieg mit lauter Musikberieselung feierten, streute zusätzlich Salz in seine Wunden. «Doo Wah Diddy Diddy» von Manfred Mann hatte er noch ertragen, doch als dann DJ Ötzi durch die Katakomben der Valascia schallte, ging er schnurstracks zur Langnauer Garderobentür und schloss diese dezidiert.

«Hey Baby» statt «La Montanara» – verständlicherweise waren die Mienen bei den Biancoblù nach der sechsten Heimnieder­lage en suite verkniffen. Umso gelöster die Tigers: Der zweite Sieg innert 24 Stunden nach dem 1:0 gegen Kloten, wieder mit einem Tor Unterschied, war trotz des knappen Resultats verdient. Auch nach dem 2:3-Anschlusstreffer durch Marco Müller (53.) war es nur noch vereinzelt hektisch geworden vor Damiano ­Ciaccio. «Wir sind recht konstant im Moment, alle spielen gut ­zusammen», fasste Verteidiger Flurin Randegger zusammen.

Begonnen hatte die Partie für Langnau mit dem ungewohnten Gefühl eines Gegentors. Marc Gautschi erwischte Ciaccio in der 14. Minute aus kurzer Distanz, damit musste sich erstmals nach 196:25 Minuten und drei Shutouts wieder ein Langnauer Goalie geschlagen geben. Konsequenzen hatte dies nicht, auch weil Aaron Gagnon fünf Minuten später den Schwung Ambris mit einem Shorthander brach. Es war bereits der 14. Saisontreffer des Kanadiers, er war laut Randegger «sehr wichtig».

Kaltblütig war das Team von Heinz Ehlers gegen die couragiert und temporeich, vereinzelt aber auch kopflos anrennenden Einheimischen auch nachher in den wenigen Special-Teams- Situationen. Benjamin Neukom brachte die Gäste mit einem trockenen Schuss erstmalig in Führung (28.), wenige Sekunden, nachdem er eine Strafe wegen eines Crosschecks abgesessen hatte (28.). Und den Gamewinner erzielte Anton Gustafsson in Überzahl nach einem Laserzuspiel Anthony Huguenins (52.).

Der positive Koistinen-Effekt

Zwei Gegentore in vier Spielen – das ist eine überragende Bilanz für die Tigers. Für Randegger ist sie vor allem das Produkt einer starken Teamleistung: «Wir hatten in diesen vier Partien sensationelle Goalieleistungen. Aber auch wir Verteidiger haben unseren Job gut gemacht, und auch die Unterstützung durch die Stürmer stimmte.»

Besonders erstaunlich ist, dass die Leistungssteigerung wenige Runden nach dem abrupten ­Abgang von Verteidigungsleader Ville Koistinen um den Jahreswechsel einsetzte. Eine Trotzreaktion der verbliebenen Spieler mag Randegger nicht in Abrede stellen: «Er hatte sehr viel Eiszeit, wir Schweizer müssen das jetzt kompensieren. Das macht auch Freude, jeder Spieler übernimmt gerne Verantwortung.»

Die Emmentaler sind im Kampf um den letzten Playoff-Platz nun definitiv wieder ein Faktor. Acht Punkte haben die Tigers in dieser kurzen Spanne auf Servette aufgeholt, vier auf Freiburg, das in dieser Zeit fünf Spiele bestritt. Neben dem Momentum spreche auch die Drucksituation für Langnau, sagt Randegger: «Wir haben nichts zu verlieren. Diese beiden Teams können vom Budget her ganz andere Mannschaften zusammenstellen.»

Viel zu gewinnen haben die ­Tigers dafür, wenn sie die eingeschlagene Pace durchhalten können. Zusätzliche Tiefe in der ­Verteidigung erhalten sie diese Woche, wenn Cam Barker und Yannick Blaser von ihren Sperren zurückkehren. «Grundsätzlich müssen wir einfach so weiterspielen, es funktioniert ja gut», sagt Randegger. Wenn dies gelingt, dürfte Team-DJ Raphael Kuonen noch manchen Gegner mit DJ Ötzi und anderen Partysongs nerven. (Berner Zeitung)