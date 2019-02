«Für mich als Uniabgänger war es damals ziemlich viel Geld», sagt er. «Aber rückblickend betrachtet hätte ich wohl erst jetzt verkaufen sollen.» Heute verzeichnet die Website rund 900 000 Besucher pro Woche und nimmt im Monat allein mit Onlinewerbung mehrere Zehntausend Euro ein. Doch das ist nur einer von vielen Einkommenszweigen. Eliteprospects verkauft seine Daten an diverse Player, erstellt Statistiktools, arbeitet mit Ligen oder Agenturen zusammen. Und inzwischen kann man als privater User für neun Euro pro Monat Zusatzdiensteerwerben wie detailliertere Statistiken, die korrekte Aussprache eines Spielernamens oder journalistischen Content. Rund 2000haben diesen Service schon abonniert. Das Grundangebot bleibe aber stets gratis, betont Nilsson.

Er wurde, nachdem er Eliteprospects verkauft hatte, von den neuen Eigentümern angestellt und arbeitet mit ungebremstem Elan für die Datenbank. Wobei erbetont: «Es fühlt sich nicht an, als würde ich arbeiten. Ich glaube, ich könnte nie mehr einen normalen Job machen.» Sein Feld reicht heute vom Programmieren über das Instruieren von Voluntari bis zum Eingeben von Statistiken. Inzwischen lebt er in Växjö, in der Stadt des schwedischen Meisters, und führt da ein dreiköpfiges Team. Everysport Media beschäftigt rund 80 Leute, davon arbeiten regelmässig rund 15 für Eliteprospects.

Die Hälfte der Zugriffe aus Übersee, 4,5% aus der Schweiz

Natürlich ist das Ziel weiteres Wachstum. Obschon 48 Prozent der Zugriffe aus Kanada (25%) und den USA (23%) erfolgen, sieht Nilsson das grösste Potenzial in Nordamerika. Deshalb wurdengerade zwei Büros in Übersee eröffnet: in New York und Tampa. Denn das grosse Geld wird im Eishockey in Nordamerika umgesetzt. Das Ziel von Eliteprospects sind mehr Partnerschaften. Der Fantasie, wie die Fülle von Daten aufbereitet werden kann, sind kaum Grenzen gesetzt. Die Schweiz ist mit 4,5 Prozent der Zugriffe die Nummer 6, unmittelbar hinter Deutschland (5%).

Bei aller Professionalisierung, das Kapital der Datenbank sind die Freiwilligen, die so viel ihrer Freizeit investieren, um sie laufend zu aktualisieren. Wenn Tristan Scherwey einen neuen Vertrag beim SCB unterschreibt, ist das bei Eliteprospects schnell angepasst. Undnatürlich wächst die Anzahl Spieler täglich. Wenn ein Junior in der Schweiz erstmals auf Stufe Novize Elite spielt, wird für ihn ein Profil erstellt. Die Talentiertesten werden schon mit 14 erfasst.

Bleibt eigentlich nur noch eine Frage: Wie gut spielt Onlinepionier Nilsson Eishockey? Er schmunzelt und sagt: «Ich kann mich kaum auf den Schlittschuhen halten.»