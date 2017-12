Schon nach 23 Sekunden musste sich Joel Aebi bezwingen lassen. Tristan Scherwey hatte den Goalie überlistet. «Wir mussten alle schmunzeln als wir erfahren haben, dass Aebi im Tor steht», sagte Scherwey. Schliesslich war Aebi letzte Saison noch SCB-Ersatzgoalie.

Zweimal war er bei seinem Stammklub zu Teileinsätzen für Leonardo Genoni gekommen. Dass er am Samstag aber seine erste NL-Partie über 60 Minuten ausgerechnet für Fribourg absolvieren konnte, überraschte auch ihn: «Dass ich gleich gegen den SCB spielte, war schon speziell. Ich muss gestehen, dass ich den ganzen Tag ziemlich nervös war.»

Der 21-jährige Goalie hatte auf diese Saison hin in die Swiss League zu Visp gewechselt, trainierte am Freitagmorgen noch im Wallis bevor er kurzfristig zu Fribourg berufen wurde. «Ich musste nicht zweimal überlegen, schliesslich ist es mein Ziel, in der höchsten Liga zu spielen. Es ging aber alles sehr schnell.»

Der frühe Gegentreffer brachte den Goalie nicht aus dem Konzept. Er parierte in der Folge mehrmals souverän. «Ich finde auch, dass Aebi seine Sache sehr gut gemacht hat», lobte Scherwey. Auf Sprüche hatte der SCB-Stürmer nach seinem Blitztor verzichtet: «Auch wenn er jetzt nicht mehr bei uns ist, hoffe ich, dass er seinen Weg macht. Ich möchte es ihm gönnen.» Aebi verdrängte am Samstag bei Gottéron den Kanadier Barry Brust auf die Ersatzbank. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)