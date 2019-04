Schablonenhockey? Sättigung? Siegermentalität!

Und ja, Kontrolle ist nun mal selten attraktiv. Aber da gab es auch noch den Parasiten namens «Schablonenhockey», der sich in die Fanseele frass. Wären die Zuschauer zufriedener gewesen, hätte Bern häufiger Spektakel geboten und gleichzeitig am Strich gekämpft? Kaum. «Ds Füfi u ds Weggli» gibt es selten, erst recht nicht im Schweizer Eishockey.

Die Clubführung weiss, was sie an Jalonen hat und was nicht. Der Finne ist ein Perfektionist, kompetent, erfolgreich – aber auch stur, unnahbar. Jalonen coacht, als gäbe es kein Morgen. Er forciert seine besten Kräfte ungeachtet dessen, ob das nächste Spiel einen Tag oder eine Woche später ansteht. Weil er jede Partie gewinnen will. Der Erfolg gibt ihm recht. Jüngere Spieler haben es schwer, weil der Trainer sehr viel verlangt. Wer die Herausforderung annimmt, wie dies André Heim und Yanik Burren getan haben, der wird besser.

Als es im Playoff nicht mehr funktionierte, der SCB unter der Berechenbarkeit seines Systems litt, machte Jalonen kleinere Anpassungen, und sei dies nur bei der Aufstellung beim Bully gegen Biel. Prompt kamen die Seeländer seltener zu Kontern. Und was Zug im Final nicht gelang, schafften die Berner: auf Rückschläge reagieren, das Spiel anpassen – und es dadurch gewinnen.

Die These sei gewagt: Mit einem anderen Trainer hätte dieser SCB sportlich wesentlich mehr Sorgen. Die Substanz des Kaders hat erodiert. Punkto Breite ist der SCB nicht die Nummer 1. Jalonen garantiert Stabilität, während sich die Konkurrenz aus Zürich und Lugano durch den Irrgarten von Ausrichtung, Philosophie und System kämpft. Aus sportlicher Optik steht der Verbleib des Finnen ausser Frage. Es sei denn, er erliegt der Verlockung des Rubels.

Beschlossene Sache scheint, dass Jalonen den SCB nach Ablauf des Vertrags 2020 verlassen wird. Und schon sind wir mitten in der Zukunft. Der SCB hat keinen Mäzen. Damit sein Geschäftsmodell funktioniert, braucht er zufriedene Kunden. Für deren Zufriedenheit bedarf es einer attraktiven, erfolgreichen Mannschaft. Um diese zu finanzieren, muss, genau, das Geschäftsmodell funktionieren.

Die grosse Herausforderung besteht darin, diesen Kreislauf in Bewegung zu halten – zumal in der Mannschaft der Umbruch ansteht, 2020 über ein Dutzend Verträge auslaufen. Es gibt da durchaus Fragezeichen, angefangen zwischen den Pfosten mit dem Wechsel von Leonardo Genoni zu Niklas Schlegel. Aber wie war das schon wieder mit dem Vergleichen? Für den Anfang von Unzufriedenheit hat es zumindest in dieser Meisterzeitung keinen Platz. Sie steht für den Abschluss einer erfolgreichen SCB-Saison.