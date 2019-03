Saisonrückblick: Ciaccio hexte, Glauser überraschte, Pesonen skorte

Seit der 1:8-Niederlage in der «Belle» gegen Lausanne ist die Saison für die SCL Tigers vorbei. Derweil sich das Team Richtung Barcelona verabschiedet hat, blickt diese Zeitung noch einmal auf die erfolgreichste Langnauer Spielzeit seit Einführung des Playoff vor 33 Jahren zurück. Und obwohl es die SCL Tigers in erster Linie dank ihrer äusserst solidarischen Spielweise in die Top 8 geschafft haben, gilt es doch einige Spieler hervorzuheben.