Und doch kann er mit Bestimmtheit festhalten, es sei die richtige Entscheidung gewesen, zum EHCB zu wechseln, hat er doch innert kurzer Zeit den Sprung vom Lückenbüsser in Bern zum Leistungsträger im Seeland geschafft. In der Saison 2016/17 war er beim Hauptstadtverein in der Verteidiger-Hierarchie die Nummer 9 und stand pro Match durchschnittlich weniger als sieben Minuten im Einsatz, in der laufenden Meisterschaft steht er im Mittel 17:41 Minuten auf dem Eis, am zweitmeisten im Bieler Ensemble. «Es war das Ziel, mich durch den Transfer als Spieler, aber auch als Person weiterzuentwickeln. Das habe ich geschafft.» Headcoach Antti Törmänen vertraut Kreis auch im Powerplay und Boxplay.

Absage für den SCB

Im Kader des EHC Biel figurieren Routiniers wie Beat Forster, Anssi Salmela und Mathieu Tschantré, und doch erzählt Kreis, er rutsche immer mehr in eine Leaderrolle hinein. «Aber selbstverständlich muss ich noch viel lernen.»

Diese Einsicht führte auch dazu, dass er dem Werben des SCB nicht erlag und im vergangenen Dezember den Vertrag in Biel verlängerte. «Es war eine Überraschung und eine Ehre, kamen die Verantwortlichen des SCB auf mich zu. Doch ich bin der Überzeugung, dass es für meine Entwicklung besser ist, noch zwei Jahre hierzubleiben. Zudem gefällt mir der Weg, der in Biel eingeschlagen wird.»

Sportlich ist der EHCB in den letzten Wochen allerdings von der Erfolgsstrasse abgekommen. Hatte Törmänens Equipe acht der ersten neun Partien gewonnen und bis am 22. November die Tabelle angeführt, holte sie im neuen Jahr in acht Matches nur neun Punkte. Biel belegt zwar noch Platz 4, doch die ­Reserve auf das neuntklassierte Gottéron ist auf sechs Punkte geschrumpft.

Zu Beginn seien die Resultate ­sicher etwas besser als das effektive Niveau der Mannschaft gewesen, räumt Kreis ein. «Anfang Saison ist die Scheibe meistens für uns gesprungen.» Mittlerweile ist das nicht mehr der Fall, und das hat Folgen. «Momentan tun wir uns vor allem mit dem Toreschiessen schwer.»

Mit dem Messer am Hals

Unruhe herrscht laut dem Verteidiger, der zum Leader reifen will, deswegen innerhalb des Teams nicht. Der finnische Trainer gibt den Akteuren, wie es seiner Philosophie entspricht, viel Eigenverantwortung. «Aber jeder weiss, dass jedes Spiel zählt. Die Abstände sind so gering, man kann sich schlicht kein Null-Punkte-Wochenende leisten», sagt Kreis, der in Moosseedorf wohnt.

Zuversicht schöpft Kreis aus der Tatsache, dass die Bieler zuletzt samstags zweimal auf eine Niederlage vom Vortag reagieren konnten. «Sowohl gegen Ambri als auch gegen Davos hatten wir das Messer am Hals, beide Male zeigten wir eine starke Leistung.» Ihm ist freilich klar: Der SCB ist ein anderes Kaliber, die Aufgabe daher äusserst schwierig. «Bern und Zug haben sich nicht umsonst einen klaren Vorsprung auf die Konkurrenz erarbeitet. Wir sind der Underdog, dürfen uns aber nicht verstecken. Immerhin haben wir in dieser Saison in Bern schon gewonnen.»

Wenn Sämi Kreis nach dem heutigen Derby den Teambus des EHC Biel besteigt, sollen sich – im übertragenen Sinn – auch drei Punkte im Gepäck befinden.