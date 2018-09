SCL zeigte viel Moral

Der SC Langenthal zeigte gegen den EHC Olten Moral: Nach einem 0:2- und einem 1:3-Rückstand arbeitete sich das Team zurück: In der 26. Minute gelang der Ausgleich. Es hätte auch anders kommen können: Nach einem Doppelschlag war der SCL im Startdrittel innerhalb von 29 Sekunden mit 0:2 in Rückstand geraten. Umgehend reagierte SCL-Coach Per Hanberg mit einem Time-out; keine zwei Minuten später gelang Mika Henauer der Anschluss.

Dennoch startete Langenthal mit einem 1:3-Rückstand ins Mitteldrittel, nachdem Roland Gerber (einst 76 Spiele und 27 Punkte für Langenthal) den Oltnern in der 20. Minute den erneuten Zweitorevorsprung beschert hatte. Doch kaum hatte das Mitteldrittel begonnen, konnte Stefan Tschannen zu einem Penalty antreten. Der SCL-Captain verwertete diesen listig. Tschannen: «In der Vor­bereitung schoss ich drei, vier Penaltys, drei gelangen. Das gab Selbstvertrauen. Es war wichtig, früh im zweiten Drittel zurückzukommen, der Anschlusstreffer gab uns Schub.»

Vier Minuten später fiel der Ausgleich. Zur Mitte des Schlussdrittels drohte dem SCL in einem Oltner Abschlussgewitter der erneute Rückstand, als Giacomo Dal Pian und Tom Gerber gleichzeitig eine Strafe kassierten, nachdem bereits Kim Karlsson in der Kühlbox sass. Verschiedentlich war das Heimteam der Führung nahe, doch die Box-Play-Formation und Keeper Marco Mathis hielten dicht. 2:13 Minuten musste der SCL mit zwei Mann weniger überstehen, ehe Oltens Tim Grossniklaus ebenfalls eine Strafe aufgebrummt erhielt.

Kurz vor Schluss gelang Langenthals Zuzug Toms Andersons die erste Führung für die Gäste, die auch den Siegtreffer bedeutete. «Wir sorgten für ein Forechecking und hatten das Glück auf unserer Seite», blickt Andersons auf die Szene zurück. Die drei konnten die Scheibe erobern. Andersons Schuss wurde allerdings noch von einem Oltner entscheidend abgelenkt.

«Noch vieles zu verbessern»

Im Grossen und Ganzen sei das Spiel gut gewesen, bilanziert Stefan Tschannen. «Es gibt sicher noch viel zu verbessern, wir können mit dem Sieg aber zufrieden sein, mit der Art, wie wir spielten aber nicht unbedingt. Was nicht gut war, ist das Powerplay, daran müssen wir noch arbeiten.» Bereits am Mittwoch kämpft das Team um den Einzug in den Cup­achtelfinal.

«Unser Ziel ist es, mindestens ein Cupheimspiel austragen zu können», blickt Marc Eichmann, operativer Leiter der SCL AG, auf das Spiel auswärts gegen die EVZ Academy. Dort wartet an der Bande des EVZ-Farmteams Jason O’Leary als Headcoach. «Es braucht eine gute mentale Vorbereitung, sie haben einen guten Coach, der uns bestens kennt und der ein taktischer Fuchs ist, es wird keine einfache Aufgabe», sagt Tschannen. (Langenthaler Tagblatt)