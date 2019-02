Die SCL Tigers besetzen mit Giliati die sechste Ausländerlizenz. «Wir wissen nicht wie lange Mikael Johansson nicht einsatzfähig sein wird, möchten aber für die bevorstehenden Spiele weiterhin auf fünf ausländische Verstärkungsspieler zählen können», erklärt Bayer in Hinblick auf die für die Tigers wichtige Meisterschaftsphase.

Giliati spielte die letzten drei Jahre beim DEL-Team Schwenninger Wild Wings. Der 31-jährige kanadisch-italienische Doppelbürger erreichte dort in 111 Meisterschaftsspielen insgesamt 53 Skorerpunkte (25 Tore / 28 Assists). Zuvor war der Stürmer eine Saison in der russischen KHL und drei Saisons in Finnland engagiert.

Giliati kennt die Schweiz bereits, 2014 spielte er für das Team Canada beim Spengler Cup und in der Saison 2016/17 lief er drei Mal für den HC Davos auf. Giliati hat einen Vertrag bis Ende Saison unterschrieben und wird bereits am Freitag in Langnau erwartet.