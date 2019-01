Ein Tor mehr oder weniger, darauf kommt es längst nicht mehr an, als sich die Partie in der ausverkauften Ilfishalle dem Ende nähert. So komfortabel ist die Führung der Tigers, so einseitig ist dieser mit Spannung erwartete Match verlaufen. Als der finnische Tigers-Stürmer Eero Elo, dem das wichtige 1:0 gelang, in der 52. Minute beim Stand von 4:0 einen Penalty vergibt, wird er vom Publikum dennoch frenetisch gefeiert.