Die Tigers konnten sich auch bei Goalie Damiano Ciaccio bedanken, der mit 27 Paraden erneut eine starke Leistung zeigte. Eine wegweisende Top-Parade gelang ihm kurz vor dem Ende des Startdrittel, als er beim Stand von 0:0 in extremis gegen Michael Fora klärte.

Ambri fehlte nach dem kräfteraubenden Derby-Heimsieg am Freitag gegen Lugano in der Schlussphase etwas die Kraft, um nochmals nachzulegen. Noch liegt das Team von Trainer Luca Cereda im Kampf um die begehrten Playoff-Tickets mit einer Reserve von fünf Punkten auf den Strich aber ausgezeichnet im Rennen. Nun folgen in Zug (Dienstag) und Freiburg (Freitag) zwei schwierige Auswärtsspiele für die Leventiner.

Telegramm:

SCL Tigers - Ambri-Piotta 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) 6000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Eichmann/Tscherrig, Progin/Schlegel. Tore: 29. Elo (Cadonau, Huguenin) 1:0. 34. Plastino (Novotny/Ausschluss DiDomenico) 1:1. 38. Elo (Huguenin, DiDomenico/Teamstrafe Ambri) 2:1. 58. Gagnon (Pesonen) 3:1 (ins leere Tor).

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers, 4mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta. - PostFinance-Topskorer: DiDomenico; Kubalik.

SCL Tigers: Ciaccio; Glauser, Leeger; Erni, Lardi; Cadonau, Huguenin; Gerber, Randegger; Elo, Gagnon, Dostoinow; DiDomenico, Pascal Berger, Pesonen; Kuonen, Diem, Neukom; Rüegsegger, Gustafsson, Nils Berger.

Ambri-Piotta: Conz; Fischer, Guerra; Plastino, Ngoy; Fora, Jelovac; Moor; D'Agostini, Novotny, Hofer; Trisconi, Kostner, Bianchi; Zwerger, Müller, Kubalik; Rohrbach, Lauper, Goi; Incir.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Giliati (überzähliger Ausländer), Blaser, Punnenovs und Johansson, Ambri ohne Kienzle, Dotti, Lerg, Stucki und Pinana (alle verletzt). - Lattenschüsse: Nils Berger (23.), Huguenin (57.); D'Agostini (24.) - Ambri-Piotta von 57:02 bis 57:37 ohne Torhüter.

Resultate und Tabelle:

Resultate: Fribourg-Gottéron - Biel 3:2 (2:1, 1:1, 0:0). Rapperswil-Jona Lakers - Lausanne 1:2 (0:1, 0:0, 1:1). SCL Tigers - Ambri-Piotta 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

Tabelle:1. Zug 43/90 (141:88). 2. Bern 42/89 (118:72). 3. Lausanne 44/74 (125:105). 4. SCL Tigers 44/73 (119:108). 5. Biel 44/68 (131:123). 6. Ambri-Piotta 43/67 (118:122). 7. ZSC Lions 43/65 (105:113). 8. Fribourg-Gottéron 44/65 (112:112). 9. Genève-Servette 44/62 (117:135). 10. Lugano 42/61 (128:119). 11. Davos 43/37 (97:148). 12. Rapperswil-Jona Lakers 44/29 (74:140).