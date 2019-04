SCL Tigers: Wirbel um Aaron Gagnon

Zehn Spieler wurden verabschiedet am Langnauer Abschlussabend vergangenen Freitag. Bei einem erstaunte es, dass er nette Worte zu hören kriegte und ihm ein Präsent überreicht wurde – der Abgang Aaron Gagnons hatte sich nicht wirklich abgezeichnet. Sportchef Marco Bayer bestätigte gegenüber dem Lokalradio neo1, der Vertrag des Kanadiers werde nicht verlängert, die Meldung wurde am Wochenende über diverse Kanäle verbreitet. Nur: Das letzte Wort ist in dieser Angelegenheit noch lange nicht gesprochen.