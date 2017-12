Die Szenerie erinnert ein wenig an den Weihnachtsvorabend. Man freut sich auf die kommenden Stunden und ist doch irgendwie gestresst und unruhig, weil es noch so viel zu tun gibt. In Davos also rücken Arbeiter vor der Vaillant-Arena Gitter zurecht, später am Abend werden sie zusätzliche Sitze im Stadion installieren.

Es herrscht allseits reges Treiben, schliesslich beginnt in drei Tagen der Spengler-Cup. Das traditionsreiche Turnier bildet bekanntlich einen ersten Höhepunkt in der Saison des HC Davos, zuvor aber muss das Team noch das Tagesgeschäft bewältigen – irgendwie.

Dieses stellten am Freitag die SCL Tigers dar. Und man darf ohne Zweifel behaupten: Diese Partie wird nicht lange in Erinnerung bleiben. 0:1 unterlagen die Langnauer dem HCD. «Davos ist mehr gelaufen als wir, hat mehr Chancen kreiert, der Sieg ist daher verdient», hielt Samuel Erni fest. Und Assistenzcoach Marco Bayer meinte: «Wir haben in allen Belangen ein bisschen zu wenig gemacht.»

Bucks Einstand

Spiele kurz vor Weihnachten sind in Davos kein Gassenhauer. Das Partyvolk weilt noch im Unterland, es wird erst in den kommenden Tagen erwartet, dann aber das Stadion bis auf den letzten Platz füllen und tüchtig zu Ballermann-Hits mitgröhlen. Gegen die SCL Tigers verirrten sich nur 3979 Zuschauer auf den Rängen; dafür dürfte es sich – anders als beim Spengler-Cup – grösstenteils um ein Fachpublikum gehandelt haben.

Dieses aber musste geduldig sein, sorgten doch weder Bündner noch Emmentaler für Spektakel. Ohne den immer noch kranken Topskorer Antti Erkinjuntti fehlte den Gästen in der Offensive ein Quäntchen Unberechenbarkeit. Dieses wiederum erhofft sich Arno Del Curto vom Kanadier Brandon Buck.

Weil mit Robert Kousal, Anton Rödin und Perttu Lindgren drei Importspieler verletzt sind, hat der HCD bereits seine siebte Ausländerlizenz vergeben. Buck jedenfalls wusste bei seinem Einstand zu gefallen, er traf mit der ersten Gelegenheit zum Siegtreffer.

Weil der HCD sein deutliches Chancenplus im Mitteldrittel jedoch nicht nutzte respektive Gregory Sciaroni und Magnus Nygren nur Latte und Pfosten trafen, blieb die Partie bis zum Schluss offen. Langnau allerdings erweckte nicht den Eindruck, den Davosern ernsthaft gefährlich werden zu können.

Bayers Vorfreude

Derweil einige NL-Teams in den kommenden Tagen ganze Delegationen nach Davos schicken werden, ist Langnau nur mit einem Mann vertreten: Marco Bayer. Er figuriert im Trainerstab von Nationalcoach Patrick Fischer.

«Ich freue mich sehr darauf. Am Spengler-Cup wird Eishockey auf höchstem Niveau geboten, das hilft auch mir als Coach extrem», hielt er fest. Das Ziel ist zweifellos klar: «Wir können mit einem guten Team auflaufen. Wir wollen, dass man eine Struktur in unserem Spiel sehen wird, und natürlich wollen wir das Turnier auch gewinnen.»

Vorerst allerdings steht für Bayer das Tagesgeschäft auf dem Programm. Heute wird er noch an der Seite von Heinz Ehlers an der Bande stehen, wenn die SCL Tigers den EV Zug empfangen. Erst dann kann das Fest für ihn beginnen. (Berner Zeitung)