Lausanne hat Goalie Sandro Zurkirchen, Langnau hat den aus aktuellem Anlass designten Playoff-Becher. Das passt gut, denn am Samstagabend galt: Der Frust muss runtergespült werden.

Da sind die Fakten: 1:2-Niederlage, 1:3-Rückstand in der Viertelfinalserie. So weit, so ungemütlich. Doch wie es dazu kommen konnte, sollte die SCL Tigers noch den Sonntag hindurch beschäftigen.

An der Stimmung in der Ilfishalle lag es diesmal nicht, sie war ausgezeichnet, weil verteilt worden war, was Lärm macht, weil die Fans mitbrachten, was den Dezibelwert nach oben schraubt. Sie sahen eine Mannschaft, die bereits in den ersten drei Minuten dreimal so viele Chancen kreierte wie im ganzen ersten Heimspiel zusammen; ein Team, welches unermüdlich anrannte, kämpfte, alles versuchte.