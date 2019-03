SCL Tigers: Kopf runter, Kopf hoch

Für den Tigers-Coach ist es ein besonders bitterer Moment. Zum dritten Mal führte Ehlers in der National League einen Aussenseiter in ein 7. Viertelfinal-Spiel, zum dritten Mal scheiterte er. 2014 am späteren Meister ZSC Lions, 2015 an Bern und nun mit einer 1:8-Kanterniederlage am LHC. «Lausanne hatte damals ein viel kleineres Budget als Zürich und Bern, nun hat es wohl doppelt so viel Geld zur Verfügung wie wir, da sollte man schon einen Unterschied sehen», sagt der Coach leicht säuerlich.

Peltonens Lob

Gewiss wird ihn in Langnau niemand wegen dieses letzten Spiels kritisieren. Weil dieses 1:8 nicht als Referenz einer für die SCL Tigers höchst erfolgreichen Saison dienen darf. «Wir haben immer füreinander gekämpft», sagt Berger. «Dabei hat niemand an uns geglaubt, in der Qualifikation nicht, und als wir im Viertelfinal 1:3 zurücklagen auch nicht. Aber wir haben die perfekte Antwort gegeben – bis auf dieses letzte Spiel», hält der Captain fest. «Wir können Stolz auf uns sein, aber mich spornt das auch an, nächstes Jahr noch mehr zu machen.» Es habe Spass gemacht, Teil dieser Gruppe zu sein, meint derweil Harri Pesonen. «Aber im Playoff geht es nur um den Sieg, vielleicht war der Club noch nicht bereit für den nächsten Schritt.»

Diese These stützt Marco Bayer: «Viele Spieler haben noch nie die Erfahrung eines 7. Spiels gemacht. Daraus müssen wir lernen.» Seine Gefühlslage sei schwierig zu beschreiben, meint der Tigers-Sportchef. «Einerseits haben wir eine riesige Chance verpasst, weiter Geschichte zu schreiben.» Doch dann erzählt er, wie LHC-Coach Peltonen nach dem Spiel auf die Langnauer zugekommen sei und ihnen gesagt habe: «Ihr habt uns alles abverlangt.» Es sind schöne Worte. Doch an diesem Abend vermögen sie kaum Trost zu spenden.