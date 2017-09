SCL Tigers: Kehrt DiDomenico zurück?

5 Spiele, 1 Punkt – den SCL Tigers ist der Saisonstart gründlich missglückt. Eine Trainerdebatte wird in Langnau aber nicht geführt, wie Sportchef Jörg Reber bestätigt. Veränderungen könnte es im Kader geben. Denkbar ist die Verpflichtung eines sechsten Ausländers, zumal Center Aron Gagnon bis anhin enttäuschend agiert hat.

Aus Übersee ist zu vernehmen, dass Chris DiDomenico einer Rückkehr in die Schweiz nicht abgeneigt ist; im NHL-Team Ottawas hat er wenig überraschend nicht Unterschlupf gefunden, derzeit gehört er zum Kader des Farmteams Belleville Senators. DiDomenico selbst meinte am späten Samstagabend am Telefon, er verfolge Langnau intensiv. Auf die Frage, ob er sich eine Rückkehr in die Schweiz vorstellen könne, mochte er nicht eingehen.

Ende Februar hatte er die SCL Tigers mitten in der Saison fluchtartig verlassen, weil er die Möglichkeit erhielt, sich in Übersee zu beweisen. Ungeachtet des äusserst unschönen Abgangs gibt es im Verein nach wie vor einige, die eine Rückkehr DiDomenicos begrüssen würden. (phr)