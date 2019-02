Eine Stunde ist vergangen, seit die Schlusssirene die 0:1-Niederlage der SCL Tigers gegen Gottéron besiegelte. Und das Geschehen hallt nach, weil es den unglaublich spannenden Strichkampf um eine Episode reicher macht. Mit einem Sieg wäre den Langnauern die Playoff-Teilnahme kaum mehr zu nehmen gewesen. Doch nach den beiden Niederlagen gegen Biel und Gottéron müssen sie sich weiter gedulden. «Ich weiss, wie zerbrechlich alles ist», sagt Heinz Ehlers. «Ich habe nicht gedacht, dass wir dieses Wochenende schon gesichert sein werden.» Und doch hält der Langnauer Coach fest, «unglaublich enttäuscht» zu sein.

Pesonen verzweifelt an Berra

Denn so viel Kritik muss sein: Die SCL Tigers haben gegen Gottéron eine grosse Chance verpasst, die letzten vier Runden beruhigt angehen zu können. Weil sie die Freiburger während 50 Minuten im Griff hatten. Gerade im ersten Drittel, als die Nervosität der Gäste sichtbar war, die Langnauer vehement auf den Führungstreffer drängten, hätten sie den Grundstein für den Sieg legen müssen. «Wir haben es in dieser Phase verpasst, das Spiel in die gewünschten Bahn zu lenken», meint Pascal Berger. Zum grössten Langnauer Chancentod avancierte Harri Pesonen.

Nachdem er im Mitteldrittel bereits einmal an Berra gescheitert war, konnte er nach 47 Minuten und glänzender Vorarbeit von Captain Berger nochmals auf den Freiburger Goalie ziehen. Der Finne machte alles richtig, doch irgendwie gelang es Berra noch, die Scheibe mit dem Schlittschuh zu blockieren. Diese Szene sollte den Wendepunkt darstellen. Denn die Grosstat ihres Keepers verlieh den Freiburgern sichtlich Mumm. 134 Sekunden vor dem regulären Ende entwischte Jacob Micflikier Tigers-Topscorer Chris DiDomenico, und der Freiburger liess sich nicht zweimal bitten.

Langnau ist auf Kurs

Gottéron gewinnt damit im Strichkampfduell drei äusserst wichtige Punkte. Es verfügt auf Rang 6 liegend aber weiterhin nur über zwei Zähler Vorsprung auf Lugano (9.). Werden die Langnauer mit dem grossen Ziel vor Augen etwa nervös? «Nein», betont Berger. «Wir sind sehr gut in dieses Spiel gestartet, waren fokussiert, es mangelte einfach an der Kaltblütigkeit.» Dieses Team verfüge über genug Charakter, «wir müssen uns nun einfach wieder auf unsere Stärken besinnen». 74 Punkte haben die SCL Tigers bei vier ausbleibenden Runden auf ihrem Konto, belegen damit Rang 4. Seit die Qualifikation über 50 Runden eingeführt wurde (2007), reichten 71 Zähler immer für die Teilnahme am Playoff. Nur einmal verfügte ein Team auf Rang 8 über mehr Punkte, das war 2014 Lausanne mit 74 – und Heinz Ehlers als Trainer.

Für die Langnauer sprechen zwei Dinge: Sie verfügen über ein Polster von fünf Punkten auf Platz 9, und hinter ihnen liegen sechs Teams, die noch um einen Playoff-Platz kämpfen. «Natürlich haben wir es uns anders vorgestellt, als aus dieser Doppelrunde nur einen Punkt zu holen», sagt Berger. «Aber wir haben immer noch alles in den eigenen Händen.» Etwas sollte den SCL Tigers vor dem morgigen Spiel bei den ZSC Lions Mut machen: Nie haben sie in dieser Saison mehr als zweimal de suite verloren.