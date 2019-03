SCL Tigers: Es klingt so simpel

«Doch kannst du es ohne Gegner nicht, dann kannst du es im Spiel erst recht nicht.» Absolviert Dostoinov Überzeit, und das tut er oft, geht es ihm nicht zuletzt darum, sich ein gutes Gefühl für die Partie vom nächsten Tag zu holen. «Und ja», sagt der Stürmer nach getaner Arbeit lächelnd, «ich fühle mich gut.»

Dabei könnte ihm, so viel Kalauer sei erlaubt, das Lachen bald vergehen. Schliesslich sind die SCL Tigers noch eine Niederlage vom Saisonende entfernt. Verlieren sie heute Dienstag (20 Uhr) in Lausanne zum vierten Mal de suite, zieht der LHC in den Halbfinal ein. «Es gibt für uns nichts zu sparen, wir werden alles auf das Eis bringen», sagt Dostoinov. «Wir haben schon gezeigt, dass wir sie schlagen können. Das wollen wir wieder tun.»

Lausanner Riegel

Es gibt gute Gründe für die 3:1-Führung der Lausanner im Viertelfinal. Da wäre einmal die Disziplin. 82 Strafminuten haben die SCL Tigers in vier Partien kassiert, nur Zug liess sich noch mehr zu Schulden kommen. Immerhin: Bei der unglücklichen 1:2-Niederlage am Samstag agierten die Langnauer weit disziplinierter als in den Spielen zuvor.

Doch liegt ihr Hauptproblem in einem anderen Bereich: Sie schiessen schlicht zu wenig Tore. Lässt man den 5:1-Auftaktsieg aussen vor, sind ihnen in drei Partien lediglich drei Treffer gelungen. Es verwundert deshalb kaum, schliesst kein anderes Team im Playoff so wenig aus dem Slot ab wie die SCL Tigers. Und keines schiesst so oft neben das Tor.

Verfügt der Gegner dann noch über ein Bollwerk wie Lausanne, das am meisten Schüsse aller Playoff-Teilnehmer blockt, wird es schwierig. Zu fünft riegeln die Waadtländer den Slot vor Goalie Sandro Zurkirchen jeweils ab, die Scheibe kommt so kaum durch. Durch die defensive Spielweise gelingt es den SCL Tigers zudem kaum, einen Angriff mit einem Mann mehr zu lancieren.