Das Problem war nur, dass die Langnauer in der Offensive dort weitermachten, wo sie am Samstag gegen Gottéron (0:1) aufgehört hatten: Sie sündigten im Abschluss. Beispiel gefällig? In der 25. Minute verpasste es Raphael Kuonen nach einem Schuss Harri Pesonens, die frei liegende Scheibe im Tor unterzubringen. Acht Minuten später bot sich Aaron Gagnon nach einem Abschluss von Eero Elo eine praktisch identische Möglichkeit, doch traf er den Puck nicht richtig.

Wobei auch festgehalten werden muss, dass die Langnauer mit dem 0:1-Rückstand nach 40 Minuten gut leben konnten. Reto Schäppi nach einem kapitalen Fehlpass von Chris DiDomenico (29.) und Maxim Noreau (34.) scheiterten beide in Überzahl an Tigers-Keeper Damiano Ciaccio.

Wiederholt sich die Geschichte?

Nun also bleiben den SCL Tigers noch drei Spiele, sich das Playoff-Ticket zu sichern. Und als nächstes reisen sie am Freitag nach Rapperswil-Jona – ausgerechnet. Denn am Obersee könnte sich für sie die Geschichte wiederholen. Am 22. Januar 2011 hatten sich die Langnauer dort zum ersten und bisher einzigen Mal in der Vereinsgeschichte für das Playoff qualifiziert.

Es folgte nach der Rückkehr ins Emmental ein rauschendes Fest. Die Ausgangslage jedenfalls ist nun einigermassen klar: Gewinnt die Equipe Heinz Ehlers’ nach 60 Minuten – und verliert Gottéron gleichzeitig nach 60 Minuten gegen Servette – ist sie definitiv nicht mehr aus den Top 8 zu verdrängen.

Und die ZSC Lions? Sie reisen am Freitag nach Bern. Es gibt für den Meister einfachere Pflaster als die Postfinance-Arena. Noch nie konnte er in dieser Saison gegen den SCB gewinnen.