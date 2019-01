Sein Name fehlte auf der Magnetwand in der Tigers-Garderobe, an welcher die Aufstellung vor dem Aufwärmtraining abzulesen ist. Chris DiDomenico durfte die Schlittschuhe gegen Zug nicht anziehen.

Er sass im VIP-Bereich, nippte an einem Kaffee mit Sahne und war bedient. Natürlich, niemand ist gerne überzählig, aber der Kanadier schaut etwa so gerne einer Partie zu, wie ein Sumoringer Diät hält. Ohne «töipele» ging es nicht, wobei die Reaktion für den 29-Jährigen spricht: Er will nie eine Pause, er will es immer allen zeigen.