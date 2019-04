SCB-Meisterumzug lockt tausende Fans auf Bundesplatz

Tausende Eishockey-Fans haben am Samstagnachmittag dem SCB-Meisterumzug durch Berns Innenstadt beigewohnt. In einem Car und drei offenen Lastwagen fuhren die Mutzen, gefolgt von Fans, vom Bärengraben via Gerechtigkeitsgasse und Kramgasse zum Bundesplatz. Laut der Kantonspolizei ging die Feier ruhig vonstatten, es sei zu keinen Zwischenfällen gekommen, heisst es auf Anfrage. Die Bundesgasse, Kochergasse und Amthausgasse blieben während der Feier für den Verkehr gesperrt.