SCB-Fans sollen applaudieren

Er stammt aus dem Westen Berns, und auch für ihn war der SCB die erste Adresse, um als Kind mit dem Eishockeyspielen zu beginnen. Auch René Bruni träumte davon, vor über 17 000 Zuschauern in der Postfinance-Arena aufzulaufen. Profi ist er letztlich nicht geworden, dazu reichte sein Talent nicht aus.

Der Verteidiger hätte höchstens versuchen können, sich irgendwo in der zweiten Spielklasse zu etablieren. Bruni entschied sich dagegen und setzte früh auf seinen Beruf als Bankkaufmann. Er arbeitet in einem kleinen Institut und ist dort auch für die ­Informatikinfrastruktur verantwortlich. Eishockey spielt er bei Wiki-Münsingen; Bruni ist dort einer der Leader in der Defensive und hat mit der Swiss Regio League die für ihn ideale Spielklasse gefunden.

Heute kommt er wieder mit dem SCB in Berührung. Die Spieler des Berner Grossclubs reisen zum Cup-Sechzehntelfinal (19.45 Uhr). Nicht mit dabei sind Thomas Rüfenacht, Jan Mursak (beide krank) und Gregory Sciaroni, der eine Spielsperre absitzt, die er sich noch in Davos eingehandelt hat.

Mit Scherwey bekannt

Grossen Kontakt zum SCB pflegt Bruni nicht mehr. «Ich kenne eigentlich nur noch Tristan Scherwey», sagt der 26-Jährige. «Alle anderen früheren Mitspieler haben den Verein verlassen.» Aber auch mit Scherwey ist die Verbindung nur noch lose. Auch im Stadion ist Bruni selten anzutreffen, die Termine mit Wiki lassen einen Matchbesuch nicht zu. «Ich verfolge die Spiele meist im Fernsehen; es interessiert mich nach wie vor, wie der SCB abschneidet.»

Die heutige Partie wird in einem grösseren Rahmen ablaufen als in der Meisterschaft gewohnt. Die Sagibach-Halle wird ausverkauft sein. «Wichtig wird sein, die äusseren Umstände auszublenden. Ich freue mich auf die Begegnung», sagt Bruni. «Es ist ein schönes Erlebnis. Aber letztlich müssen wir die Partie angehen wie jede andere auch.»

Wiki-Münsingen hat in den Spielen gegen die NLA-Teams im Cup stets deutliche Niederlagen kassiert. Diesmal soll dies anders sein. «Wir wollen gegen den klaren Favoriten möglichst gut mithalten», nennt Bruni die Zielsetzung. «Die gegnerischen Fans sollen uns am Ende mit Applaus verabschieden.» Fans, vor denen der Verteidiger einst auch spielen wollte. (Berner Zeitung)