SCB zeigt zwei Gesichter und holt einen Punkt

Die Berner konnten sie nur phasenweise umsetzen. Und den rasanten Schlusspunkt setzte ein Zürcher. Pius Suter reüssierte in der Verlängerung auf sehenswerte Weise und sicherte dem ZSC den 4:3-Erfolg. Kossmann sagte: «Beide Mannschaften hatten ihre guten Phasen. Aber die Zürcher zogen aus ihren guten Phasen mehr Profit – zu viel Profit.»

Damit lag der Trainer richtig – die Startphase einmal ausgeklammert. Nicht der SCB begann nämlich aggressiv und aufsässig, sondern der ZSC. Er verlagerte das Geschehen vom ersten Puckeinwurf weg ins Drittel der Berner. Das Heimteam agierte statisch, musste sich aufs Verteidigen beschränken und wäre beinahe in Rückstand geraten: Suter traf den Pfosten.

Kamen die Berner ein seltenes Mal aus ihrer Zone, wurden die neuen Passwege ebenso offensichtlich wie das Plus an Aggressivität. Inti Pestoni etwa bereitete mit viel Einsatz eine Möglichkeit vor. Der Flügel – er hatte in der Vergangenheit mit Kossmann weder in Ambri noch in Zürich eine innige Beziehung unterhalten – gehörte zu den Auffälligsten.

Nach einer sehenswerten Kombination über Mark Arcobello, Ramon Untersander und Jan Mursak ging Bern in Führung. In der Folge fand Kossmanns Equipe den Zugriff aufs Spiel. Thomas Rüfenacht erhielt im Powerplay vor dem ZSC-Tor freies Geleit und bezwang Joni Ortio zwischen den Schonern. Womöglich waren auch die Zürcher überrascht, dass die Berner in Überzahl den Puck nicht einfach an die blaue Linie spielten und auf einen Abpraller hofften, wie das in den letzten Wochen der Fall gewesen war.

Schlussspurt ohne Ertrag

Bern führte 2:0, Bern verzeichnete durch Calle Andersson früh im Mitteldrittel einen Pfostenschuss, Bern war «auf gutem Weg», wie Kossmann festhielt. Aber Bern gab die Vorteile auf leichtsinnige Weise aus den Handschuhen, weil die Mannschaft nicht zufällig unter dem Strich klassiert ist. Der beste Passgeber der National League (Garret Roe) bereitete für den besten Torschützen (Suter) den ersten Treffer der Gäste vor. So weit, so verkraftbar.