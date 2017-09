SCB wie im hölzernen Himmel

Die Begegnung wird vor dem ersten Puckeinwurf lanciert. Als sich die Spieler zum Bully aufstellen, übertritt Linus Klasen sogleich die rote Mittellinie und touchiert Thomas Rüfenacht. Offenbar will Luganos Edeltechniker, neuerdings mit kurzem Bart, herausfinden, wie kurz die Zündschnur beim Berner Agent Provocateur an diesem Abend ist. Das Rencontre gibt einen Vorgeschmack darauf, was im Vergleich zwischen dem Meister und den Tessinern folgen wird: ein Hü und Hott mit vielen Emotionen. Das bessere Ende haben die Gäste für sich: Sie bezwingen Bern 5:4 nach Penaltyschiessen.

Die unterhaltsame Partie in der Postfinance-Arena belegt die Revitalisierung der vielleicht prestigeträchtigsten Rivalität im helvetischen Eishockey. Sie hat ihren Ursprung in den späten Achtzigerjahren, als der Schwede John Slettvoll professionelles Denken in die Schweiz brachte und den HC Lugano «grande» machte. Bern nahm unter Coach Bill Gilligan die Herausforderung mit Verve und Härte an. Auf dem Eis flogen ab und an die Fäuste, selbst unter den Trainern wäre es beinahe zu Handgreiflichkeiten gekommen.

Im Playoff-Final 1990 enervierte sich Slettvoll, Bern spiele ein «fucking Eishockey». Gilligan konterte, Lugano spiele zwar ein «schönes Eishockey», habe aber einen «fucking Coach». Die Rivalität war definitiv aus der Taufe gehoben. Später sollten die zwei Charakterköpfe an der Bande der Schweizer Nationalmannschaft tatsächlich noch gemeinsame Sache machen.

Lugano schlägt zu, Bern trifft

Die Gesichter haben gewechselt, die Affiche ist geblieben. Und seit Lugano im Frühjahr 2016 in den Playoffs zum Siegen zurückgefunden hat, wird der Klassiker dem Namen wieder gerecht. Die Ausgangslage erinnert an den Ursprung der Duelle; mit dem Unterschied, dass Lugano nach zwei Niederlagen in Playoff-Serien gegen Bern nun der Herausforderer ist.

«Lugano möchte dorthin kommen, wo wir sind. Für den Vergleich mit solch einem Gegner musst du über die volle Spielzeit bereit sein. Wir waren es nur für vierzig Minuten», sagt Thomas Rüfenacht. Der Angreifer erscheint nach der Partie mit einer Wunde im Gesicht. Alessandro Chiesa nahm mit sechs Faustschlägen entsprechende Eingriffe vor, Rüfenacht liess sie ohne Reaktion über sich entgehen. Chiesa musste auf die Strafbank, der SCB zog daraus dank Maxim Noreau im Powerplay Nutzen.

Nicht nur in dieser Szene ging es am Samstagabend zu wie im hölzernen Himmel. «Wären in unserer Liga Faustkämpfe erlaubt, hätte ich die Handschuhe fallen lassen, wir hätten ‹gschleglet›, wären für fünf Minuten auf die Strafbank gegangen und zurückgekehrt», sagt Rüfenacht. «Aber so? Ich finde es nicht lustig, sechs Schläge in die Fresse zu kassieren. Aber ich riskiere doch keine Spieldauerdisziplinarstrafe und eine Busse wegen einer Schlägerei? Ich will spielen – und Chiesa möchte ich auch lieber auf dem Eis sehen. Für uns ist es ein Vorteil, wenn er spielt.» Der Stürmer platziert noch ein paar Verbalinjurien, zeigt sich aber auch selbstkritisch: «Wir haben gegen Ende alles falsch gemacht.»

«Eine gute Lektion»

Während zweier Drittel erwies sich der SCB als abgeklärt. Er führte 4:1, die Provokationen des Gegners schienen am Meister abzuperlen wie Regen an einer Fensterscheibe. Doch im letzten Abschnitt verloren die Berner den Durchblick. Lugano verkürzte auf 3:4, Noreau traf in der zweitletzten Minute das verwaiste Tor nicht, Klasen dafür kurze Zeit später mitten ins SCB-Herz – 4:4. Im Penaltyschiessen sicherten sich die Gäste den Zusatzpunkt.

«Wir haben dumm gespielt», sagt Rüfenacht. Alain Berger spricht von einer «Frechheit». Nur einer ist die Ruhe selbst: Kari Jalonen. «Es war eine gute Lektion für uns – aber auch eine harte.» Angesprochen auf das Reizklima auf dem Eis, erwidert der Finne cool: «The boys are the boys.» Soll heissen: Provokationen und Nickligkeiten gehören zum Eishockey.

Bei Chiesa und Rüfenacht – frisch geduscht, aber noch immer nicht ganz abgekühlt – kommt es lange nach Spielschluss in den Katakomben beinahe zu einem weiteren Tête-à-Tête. Doch Luganos Captain kann unmittelbar vor der Konfrontation dazu bewogen werden, in den Mannschaftsbus zu steigen. Gemeinsame Sache werden die beiden so schnell nicht machen. (Berner Zeitung)