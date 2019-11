SCB verliert nach Penaltyschiessen

Später Ausgleich

Gegen Spielmitte kam Davos besser ins Spiel, worauf der Hoffnungsträger mehrfach die Gelegenheit bekam, sich auszuzeichnen. Doch nicht die Bündner trafen, sondern Ramon Untersander mit einem sehenswerten Hocheckschuss im Powerplay zum 2:2. Kurz nach der zweiten Pause verhinderte HCD-Keeper Sandro Aeschlimann mit einer Glanzparade gegen Calle Andersson die erstmalige SCB-Führung, und rund eine Minute später erzielt Aaron Palushaj von hinter dem Gehäuse aus das 2:3. Beide Teams nutzten danach eine doppelte Überzahl nicht, doch in der 56. Minute glich Simon Moser bei fünf gegen vier Feldspielern aus. Letztlich fiel die Entscheidung im Penaltyschiessen - zugunsten der Davoser, die vier Penaltys versenkten.

Junggoalie schlägt die ZSC Lions

Der Vorsprung der ZSC Lions an der Spitze schmilzt. Das 1:2 gegen Servette ist für sie die dritte Niederlage in den letzten vier Meisterschaftsspielen. Und sie war deshalb besonders erstaunlich, weil ab der 34. Minute Junggoalie Charlin das Genfer Tor hütete - und keinen Treffer zuliess. Der 19-Jährige hatte Mayer ersetzen müssen, weil dieser für einen Faustschlag an den Kopf Krügers mit fünf Minuten plus Spieldauer in die Kabine geschickt worden war. Doch die ZSC Lions brachten sowohl während des fast fünfminütigen Powerplays wie auch danach offensiv nichts mehr zustande.

So erwies sich Winniks Ablenker in der 43. Minute im Powerplay zum 2:1 als das Siegestor. Der Kanadier hatte schon das 1:1 (14.) erzielt, schön lanciert von Fehr. Den ZSC Lions war die Verunsicherung nach dem Cup-Aus gegen Ajoie (3:6) anzumerken, es fehlte die Selbstverständlichkeit früherer Tage. In den letzten Spielen haben sie, die offensiv stärkste Mannschaft der Liga, nur noch sechs Tore zustande gebracht. Gegen Servette kassierten sie im 13. Heimspiel ihre zweite Niederlage. Zudem konnte der von Mayer malträtierte Krüger zuletzt nicht mehr mittun.

Ambri siegt und macht Plätze gut

Eine der Überraschungen der Runde gab es im Tessin: Nach nur einem Sieg aus den letzten fünf Spielen fand Ambri mit einem 3:1-Heimsieg wieder zum Erfolg zurück - ausgerechnet gegen das formstarke Fribourg-Gottéron, das sich mit nur einer Niederlage aus den vergangenen fünf Partien bis über den Strich emporgearbeitet hatte. In der Valascia bekam das Publikum nebst dem üblichen Durchzug lange Zeit nicht viel geboten. Zwerger traf zwar früh zur Führung für die Leventiner, etwas später überstand Ambri noch eine 2-Minuten-Strafe unbeschadet, das war es aber auch schon vom Startdrittel. Im zweiten Abschnitt konnte Flynn die spielerische Flaute mit dem 2:0 für Ambri unterbrechen, wenig später erhöhte Routinier Ngoy fast schon vorentscheidend auf 3:0 - ausgerechnet gegen seinen Ex-Club.