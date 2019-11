SCB schafft Trendwende, Tigers gewinnen gegen Ambri

Bereits in der Startphase zeigte der ZSC, dass er in die Berge gefahren war, um ein Statement zu setzen. Im vollen Davoser Eisstadion gab es kein Startfeuerwerk des Heimteams, und falls eines von Trainer Christian Wohlwend geplant war, dann wurde es von den Lions im Keim erstickt. Auch wenn die Davoser stets etwas besser ins Spiel fanden, gab es kaum einen Moment, an dem für den ZSC eine Wende drohte. Zu Beginn des Mitteldrittels agierten die Bündner aggressiv, versuchten den 0:1-Rückstand nach 20 Minuten sofort wettzumachen – das Aufbegehren blieb kurz.

Karhunen überzeugt, Bern gewinnt

Genf war im Hoch, Bern im Tief – und doch ging es am Samstag in der Vernets-Halle vornehmlich um die Goalies. Beim SCB kam Karhunen zu seinem zweiten Einsatz nach dem missglückten Debüt gegen Davos. Bei Genf spielte Youngster Charlin. Der 19 Jahre alte Goalie ersetzte Stammkeeper Mayer, der nach seinem Schlag gegen ZSC-Angreifer Marcus Krüger eine Sperre verbüsste. In Zürich parierte Charlin am Freitag nach seiner Einwechslung in 26 Minuten 23 Schüsse, blieb ohne Gegentor. Gegen den SCB liess er sich zweimal bezwingen, Genf unterlag 1:2. Und so kam der Meister am letzten Novembertag doch noch zum ersten Auswärtssieg des Monats.

Nach torlosem Startdrittel brachte Heim die Gäste in Front. Servette-Coach Emond liess die Szene überprüfen, und tatsächlich hatte der Puck womöglich für einen Moment das Genfer Drittel verlassen. Mit Sicherheit war das aber selbst in Zeitlupe nicht zu erkennen. Servette reagierte in Überzahl, der ansonsten starke Karhunen liess sich in der nahen Ecke erwischen. In der Folge kassierte Bozon nach einem Check von hinten an SCB-Topskorer Arcobello einen Restausschluss. Berns Berger erhielt eine kleine Strafe, Verteidiger Andersson nutzte das freie Eis bei vier gegen vier Feldspieler für einen Sololauf inklusive Krönung mittels Hocheckschuss. Im Schlussdrittel rannten die Genfer an, die Berner veranstalteten in der eigenen Zone wenige Meter neben dem Vernets-Schwimmbecken eine Art Schwimmfest on ice. Doch Karhunen behielt den Überblick und hielt für den Meister die drei Punkte fest.

SCL Tigers entscheiden hitziges Duell für sich

Fast 40 Minuten lang fehlt diesem Rencontre zwischen Langnau und Ambri das gewisse Etwas. Doch dann geht es hoch zu und her, und letztlich behalten die SCL Tigers das bessere Ende für sich und kehren beim 4:3 nach zuletzt drei Niederlagen auf die Siegesstrasse zurück. Und alles begann 30 Sekunden vor der zweiten Pause, als plötzlich das Faustrecht galt. Brian Flynn schlug auf den Langnauer Andrea Glauser ein, der im Ambri-Gehäuse lag, sofort bildete sich ein Rudel, es wurde gestossen und gerungen. Was war passiert? Robbie Earl hatte das 2:2 erzielt, die Leventiner monierten dabei allerdings eine Torhüterbehinderung von Glauser. Nun, irgendwann beruhigte sich das Geschehen, die Videobilder lieferten Aufschluss darüber, dass Glauser Conz eben nicht behindert hatte.

Doch es sollte noch nicht das Ende dieses kuriosen Eishockeyspiels sein. In der 52. Minute traf zuerst Flynn zur neuerlichen Führung Ambris. Diese aber hatte lediglich 27 Sekunden Bestand - dann brachte Ben Maxwell die Scheibe irgendwie vor das gegnerische Tor, wo sie von Ambri-Verteidiger Jannik Fischer ins Netz befördert wurde. Nun war richtig Zunder drin. Nach einer Strafe gegen Julian Schmutz enervierte sich Tigers-Assistenzcoach Rikard Franzen dermassen, dass die SCL Tigers zwei Minuten in doppelter Unterzahl spielen mussten. Sie überstanden diese heikle Situation - und versetzten die zum vierten Mal de suite ausverkaufte Ilfishalle kurz danach ins Delirium. In Überzahl traf Pascal Berger nach sehenswertem Zuspiel von Chris DiDomenico zum 4:3 - darauf hatte Ambri keine Antwort mehr.