SCB entlässt Jalonen – Kossmann übernimmt

Ab sofort und bis Saisonende übernimmt Hans Kossmann das Amt des Cheftrainers. Der schweizerisch-kanadische Doppelbürger war bereits von 2009 bis 2011 beim SCB tätig, damals als Assistenztrainer von Larry Huras, unter dessen Leitung der SCB 2010 Schweizermeister wurde.

Zumindest bis Ende Saison springt Hans Kossmann als Cheftrainer ein. Foto: Patrick Straub (Freshfocus)

Zuletzt war der 57-Jährige in der Saison 2018/19 Headcoach bei den Grizzlys Wolfsburg in der DEL. In der Saison 2017/18 hatte Hans Kossmann im Dezember bei den ZSC Lions die Position des Cheftrainers übernommen. Mit den Zürchern gewann er anschliessend den Meistertitel.

Zusätzlich wird Lars Leuenberger, 2016 Meistertrainer und zurzeit Verantwortlicher für Sportstrategie beim SCB, Assistenztrainer von Hans Kossmann.



Wieder zurück: Lars Leuenberger, Meistertrainer von 2016, wird Assistenztrainer. Foto: Susanne Keller