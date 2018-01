SCB dreht einen 0:2-Rückstand

«Wir haben nur während 45 Minuten unser Hockey gespielt – das reicht nicht zu Sieg.» So oder ähnlich begründen viele Coachs Niederlagen. Doch es gibt immer Ausnahmen: In Genf warf der SC Bern erst nach der zweiten Pause harte Arbeit in die Waagschale – und gewann doch mit 3:2 nach Verlängerung. Zwei Punkte sind fürwahr ein fürstlicher Lohn für 23 Minuten SCB-Eishockey.

Hohe Spielkultur kombiniert mit taktischer Disziplin und ausgeprägter Leidenschaft: Die Mannschaft Kari Jalonens hat in dieser Saison schon mehrfach gezeigt, dass sie brillantes Eishockey zu spielen vermag. An diesem Abend erbrachte der SCB während 40 Minuten den Beweis, dass er auch miserabel auftreten kann.

Die Partie begann aus Berner Sicht schon schlecht. In der ersten Minute verlor Mark Arcobello gleich zweimal durch Unachtsamkeit die Scheibe – einmal vor und einmal hinter dem eigenen Gehäuse. In der Folge reihten die Mutzen Missgeschick an Missgeschick. Weil Goalie Leonardo Genoni sich von seinen Vorderleuten nicht anstecken liess und die Genfer fast ebenso schlecht waren wie die Besucher, blieb die Strafe in Form eines frühen Gegentors aus.

Vielleicht wäre ein Schock heilsam gewesen, doch auch nach einem Drittel stand es noch 0:0. Wer eine Steigerung des Meisters erwartet hatte, wurde enttäuscht. Die Mutzen traten auch nach der ersten Pause auf, als trügen unbegabte Doppelgänger ihre Trikots: Fehlpässe, technische Fehler und verlorene Zweikämpfe en masse. Beat Gerber beschönigte nichts: «Wir haben im ersten und im zweiten Drittel viel zu wenig gekämpft. Wir machen in letzter Zeit einfach zu wenig, da nützen der beste Coach und das beste System nichts.»

Kurz nach Spielmitte brachte Guillaume Maillard die Einheimischen in Führung, wobei die Scheibe via Eric Blums Stock und Genoni den Weg hinter die Linie fand. Der Gegentreffer passte zum SCB-Auftritt. In der 38. Minute erhöhte Juraj Simek auf 2:0. Das Tor fiel diesmal nicht zufällig, hatten die Genfer die die Gäste doch zuvor lange in deren Zone eingeschnürt.

Dank Genoni und Raymond

Im Schlussabschnitt, immerhin, besannen sich die Mutzen doch noch auf ihre Qualitäten. Plötzlich agierten sie mit Leidenschaft und Kampfgeist. «Da zeigten wir endlich unser wahres Gesicht», urteilte SCB-Verteidiger Gerber. Und siehe da: Schon kamen sie zu Chancen und in der 47. Minute durch Jérémie Kamerzin zum Anschlusstreffer.

Und es kam für den Meister noch besser: Mason Raymond glich mit einem nicht unhaltbar erscheinenden Weitschuss aus. In der Endphase mussten die Berner noch mächtig zittern, als sich den Servettiens im Powerplay mehrere Möglichkeiten boten, für die Entscheidung zu sorgen. In der Verlängerung setzte sich der Favorit doch noch durch – dank Genonis Paraden und Raymonds Tor durch Nachstochern.

Spielende in #Genf 2 Punkte für den #SCBern dank dem Tor von Mason Raymond in der Overtime. #bärnrockt ???????? pic.twitter.com/DKWkDvVcuU — SC Bern (@scbern_news) 16. Januar 2018

So verlor Servette zwei wichtige Punkte im Kampf um die Playoff-Qualifikation. Doch dies ist derzeit noch das kleinste Problem des Genfer Klubs, der vornehmlich wegen akuter Geldknappheit für Schlagzeilen sorgt. Am Dienstag verkündeten die Verwaltungsräte Hugh Quennec, Mike Gillis und Peter Gall, sie hätten aus ihrem Privatvermögen 1,2 Millionen Franken in den Verein eingeschossen. «Das erlaubt es, die dringendsten Rechnungen zu bezahlen», hiess es in der Mitteilung.

Der ärgste Liquiditätsengpass mag behoben sein, aus dem Schneider ist Servette aber noch lange nicht. Die Schulden steigen kontinuierlich an, auch wenn im Communiqué steht, das Defizit aus der laufenden Saison werde höchstens 6 Millionen betragen. Ohne modernes Stadion ist es schwierig, rote Zahlen zu vermeiden. Doch die Probleme sind auch hausgemacht: Das Kader der Adler ist riesig; in der Meisterschaft sind schon 38 Akteure eingesetzt worden. Zum Vergleich: Beim SCB sind es 29. (Berner Zeitung)