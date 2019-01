Zu Jahresbeginn heisst es offenbar Abschied nehmen. Jedenfalls verkündet der SCB-Vertreter an der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Lakers, man gastiere in dieser Saison leider zum letzten Mal in Rapperswil. Der Medienchef des Heimteams erwidert, das sei verkraftbar, solange es sich nur auf diese Spielzeit beziehe.