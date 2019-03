SCB: Inspiration schlägt Kontrolle

Er hat mit Arcobello, Moser und Rüfenacht das beste Trio der Liga, aber auch diese drei können die Intensität nur hochhalten, wenn sie nicht zu sehr forciert werden. Und Jalonens Plan, das Spiel zu managen, geht nicht auf. Dreimal nacheinander führte sein SCB nach 40 Minuten 2:0, dreimal zog sich sein Team in die neutrale Zone zurück, um den Vorsprung zu bewahren. Das ermöglichte den Genfern, bis zur roten Linie zu fahren, den Puck ins Berner Drittel zu schiessen und ihre bevorzugte Strategie anzuwenden: das Forechecking.

Natürlich gelangen ihnen in den Spielen 2 und 3 ein paar glückliche Tore. Aber das wäre nicht möglich gewesen, wenn die Berner 60 Minuten lang mit vier Linien durchgepowert hätten. Wenn sie sich entschliessen, das zu tun, wird die Serie am Donnerstag fertig sein.

Ausgetüfeltes System

Wie schnell das Spiel dieser Tage hin und her ebbt, ist atemberaubend. Ich erinnere mich noch gut an den Berner Titelgewinn 2013, als Coach Antti Törmänen seinen Spielern kein Forechecking erlaubte, sie die neutrale Zone zumachen und kontern mussten. Es war furchtbar langweilig, aber effektiv.

Mit Biel spielt Törmänen heute nicht mehr so. Als Lars Leuenberger die Berner 2016 zum Titel führte, spielten sie so körperbetont und einschüchternd, wie ich das in der so neutralen Schweiz noch nie gesehen hatte. 2017 liess Jalonen ein bis ins letzte Detail ausgetüfteltes System spielen, dank dem die Berner das Geschehen kontrollierten.

Sie siegten dank ihrem Talent. 2018 reichte das nicht mehr. Die ZSC Lions überwältigten sie mit ihrem Tempo und ihrem Druck. Werden wir dieses Jahr erneut eine Überraschung erleben?

Die Zuger haben den Meister­titel zu gewinnen, die Berner zu verlieren. Der SCB hat das am besten besetzte Team, aber ob es die rasanten Zuger und die Zeit nochmals aufhalten kann? Manchmal frage ich mich, was für ein Spass es sein muss, mit einer solch hohen Intensität zu spielen.

Zu meiner Zeit liessen wir zwar öfter unsere Fäuste sprechen, aber wir wurden nie mit dieser Wucht und Regelmässigkeit gecheckt wie die heutigen Spieler. Etwas hat sich aber nicht verändert: Inspiration schlägt fast immer Kontrolle. Jalonen sollte sich dessen bewusst sein. Und McSorley wird hoffen, dass es stimmt.