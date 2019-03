Und dann greift Chris McSorley in seine geräumige Trickkiste. Gut zwei Minuten vor Schluss der vierten Playoff-Viertelfinalbegegnung zwischen Servette und Bern lässt er den Stock Beat Gerbers überprüfen. Der Coach der Gastgeber geht mit dieser Massnahme, um Poker-Jargon zu verwenden, All in.