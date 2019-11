SCB: Ein Schnellschuss für rasche Besserung?

Ende September sagt SCB-Sportchef Alex Chatelain: «Es ist ausgeschlossen, dass wir einen ausländischen Torhüter holen.»

Ende Oktober sagt Alex Chatelain: «Ein ausländischer Goalie ist kein Thema.»

Ende November sagt Alex Chatelain: «Wir haben uns entschieden, auf einer zentralen Position eine Änderung vorzunehmen.»

Die Zeit vergeht schnell. Im Sport noch etwas schneller.

Am Mittwochabend steht Tomi Karhunen im Südwesten Finnlands im Tor. Mit den Pelicans Lahti verliert er bei Lukko Rauma 1:2. Danach verabschiedet er sich von seinen Teamkollegen, fliegt am Donnerstagvormittag nach Zürich, unterschreibt am Nachmittag in Bern einen Vertrag bis Saisonende.