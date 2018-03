SCB: Ein Schaulaufen zum Auftakt

Wer den Zustand von Servette abschätzen will, braucht nicht einmal das Geschehen auf dem Eis zu verfolgen. Es reicht ein Blick zu Chris McSorley, der auf der Medientribüne sitzt. Hin und wieder schreibt er etwas in seinen Notizblock, und wenn ihm jemand auf die Schultern klopft, knipst er ein Lächeln an. Ansonsten ist seine Miene versteinert. Denn was er sieht, muss für ihn besonders schlimm sein.

Viele Male hat er als Trainer an dieser Stätte eine Schlacht geschlagen, und auch wenn er keine Serie gewinnen konnte: Es hatte nie am Feuer und am Glauben gefehlt. Nun ist er als Sportchef zum Zusehen verdammt, und die Genfer sind nur ein müder Abklatsch seines einst so furchterregenden wilden Haufens.

Sie lassen sich im ersten Drittel überfahren, sind im zweiten, als Bern die ­Intensität drosselt, nicht in der Lage, zu reagieren, und gegen Schluss tun sie das, was Verlierer im Playoff immer tun: Sie versuchen, den Gegner mit unlauteren Mitteln zu schwächen. Um seine erste Garde davon zu verschonen, schickt SCB-Trainer Kari Jalonen für ein Powerplay kurz vor Schluss die Formation Kamerzin, Burren, Randegger, Berger und Kämpf aufs Eis. Das sagt alles.

Ansonsten alles wunderbar

Es trifft vor allem Eric Blum. Noah Rod checkt ihn gegen den Kopf, der Berner Verteidiger verschwindet in der Kabine. Es ist wohl der Grund, weshalb Jalonen nach der Partie trotz dem 7:0-Sieg keine gute Laune hat. Sein Pokerfacelächeln, mit dem er im letzten Drittel die Attacken der Genfer quittiert hat, ist verflogen.

Er ist einsilbig, spricht von einer «perfekten Vorbereitung» und dass sein Team Servette mit dem überfallartigen Start «vielleicht ein kleines bisschen» überrascht habe. Die Frage nach den Verletzten blockt der Finne ab.

Er weiss: Erst die kommenden 48 Stunden werden zeigen, ob der brummende Schädel Blums eine Hirnerschütterung ist. Ein Ausfall würde die Kreativität seines Teams mindern. Ausserdem ­fallen Dario Meyer und Luca ­Hischier nach einem Zusammenprall beim Wechseln aus.

Es sind etliche Scharmützel, mit denen die Genfer von ihrer bescheidenen Leistung ablenken wollen. Auch Adam Hasani und Will Petschenig gehen gegen Berner Köpfe vor, Jeremy Wick will Thomas Rüfenacht an die ­Wäsche, und Tanner Richard legt sich nach Spielschluss mit Berner Fans an.

Die SCB-Spieler lassen sich nicht provozieren. Rüfenacht, der am Ende sagen wird, dass er «schon viel Schlimmeres erlebt hat», lässt Wick ins Leere laufen und auf die Strafbank ­wandern, nur Ramon Unter­sander rächt sich kurz nach Rods Attacke auf Blum am Genfer ­Provokateur Tim Traber.

Ansonsten ist es aus Berner Sicht ein wunderbarer Abend. Erstmals seit drei Jahren und dem ersten Halbfinalspiel gegen Davos ist die Arena in einem Playoff-Match zwar nicht ganz ausverkauft. Aber auf den Rängen präsentieren die Fans eine schöne Choreografie, und die Stimmung wird immer besser.

Es ­fallen früh Tore, die schnell Gewissheit schaffen, dass an diesem Abend nichts schiefgehen wird. Dabei braucht es die Berner nicht zu kümmern, dass sich der Gegner ungeschickt anstellt. Goalie Robert Mayer, der später ausgewechselt wird, patzt bei zwei der vier ersten Tore.

In den beiden anderen Fällen lassen ihn seine Vorderleute im Stich, spedieren seine Abpraller nicht weg. Und beim fünften Treffer darf Mark Arcobello dreimal probieren.

Es ist ein Schaulaufen mit ­Variationen, ganz nach dem ­Gusto des SCB. Goalie Leonardo ­Genoni, obschon wenig geprüft, macht einen sicheren Eindruck, herausragend sind Simon Bodenmann, Andrew Ebbett sowie Tristan Scherwey, und Maxim No­reau zeigt, wie wichtig er für das Spiel nach vorne ist.

Sollte Blum tatsächlich ausfallen, wäre No­reau eigentlich unverzichtbar. Allerdings ist möglich, dass er Stürmer Mika Pyörälä weichen muss, wenn die Angreifer Meyer und Hischier am Dienstag nicht eingesetzt werden können.

Dann, in Genf, soll das «wahre Servette» zu sehen sein, wie McSorley sagt. Er verteidigt und lobt das Team seines Nachfolgers Craig Woodcroft fast wie ein verzweifelter Vater, der nicht wahrhaben will, dass sein Kind auf Abwege geraten ist. «Diesmal war Bern klar besser», sagt er. «Aber ich bin sicher, dass es eine lange Serie geben wird.» (Berner Zeitung)