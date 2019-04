SCB – der Meister der Nation

Der SCB als Zuschauermagnet schlechthin in Europa, man hat sich daran gewöhnt. Seit Jahrzehnten bewegen die Berner die Massen; 26 offizielle Fanclubs sind registriert, quer durchs Land verteilt. Es gibt welche in den Kantonen Aargau und Baselland, aber auch im Jura, in Schaffhausen und in Zürich. Und sogar im Seeland und im ­­Emmental sind SCB-Fangruppierungen gemeldet, im Territorium der Kantonsrivalen Biel und Langnau (siehe Kasten).