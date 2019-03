Im Mitteldrittel wurde es so manchem Fan Angst und Bange, wenn er dem SC Langenthal trotz komfortabler Führung zusah. So ging es auch Trainer Per Hånberg, der, obwohl die Langenthaler 2:0 führten, sein Time-out in der 36. Minute nahm. Kurz zuvor entgingen Cason Hohmann und Diego Schwarzenbach den SCL-Verteidigern und konnten erst vom einmal mehr überzeugenden SCL-Keeper Philip Wüthrich gestoppt werden.