SC Langenthal: Die Klippe übersprungen

Das lange Hin und Her in der Viertelfinalserie gegen den EHC Visp mit zwei Niederlagen für den SCL im ersten und vierten Spiel konnte am Freitagabend mit einem 4:2-Erfolg im Wallis beendet werden. Nach nur einem Drittel wurde deutlich, dass die Oberaargauer zum vierten Mal als Sieger vom Eis gehen werden und die Viertelfinals damit siegreich beenden werden.

Bisher war zwar eher Visp mit erfolgreichen Starts aufgefallen, dieses Mal gelang es den Gästen aber eindeutig, ihren Gegner zu dominieren. Schon in der sechsten Minute profitierte Stefan Tschannen von einem Abpraller von Reto Lory, der von seinem Sturmkollegen Brent Kelly provoziert wurde. Gut drei Minuten später sah die Situation dann ähnlich aus.

Erneut griff Kelly an und wurde von Lory erst gestoppt. Dieses Mal war es aber Kim Karlsson, der in einem Gewühl zur Stelle war und die Scheibe über die Torlinie drückte. Damit stand es schon 2:0, noch bevor Visp ein erstes Mal gefährlich vor das gegnerische Tor fand.

Im Powerplay überzeugend...

Langenthal hatte damit die Partie im Griff und powerte weiter. Visp versuchte teilweise übermotiviert ins Spiel zurückzufinden, und verursachte immer mal wieder Strafen. Die dritte Unterzahlsituation war für die Visper eine zu viel. In einer wunderschönen Kombination von Karlsson, Kelly und Tschannen war der SCL-Captain derart alleine, dass er die Scheibe seelenruhig zum 3:0 über die Linie schieben konnte.

...und dann zu leger

Theoretisch war damit die Partie bereits nach 20 Minuten entschieden. Zu leger war der Auftritt dann aber im letzten Abschnitt, so dass Trainer Per Hånberg in der 49. Minute zum Timeout greifen musste, um seine Equipe wachzurütteln. Es nützte vorerst wenig.

Eine dumme Strafe, verursacht von Philip Ahlström, der den Puck in die Hand nahm, führte zu einer 45 Sekunden dauernden doppelten Überzahl für Visp. Nach einer herausragenden Kombination erzielte Dan Kissel das 1:3, kurz nach Ablauf der zweiten Strafe folgte das 2:3.

«Wir waren Spezialisten, im nervös werden gegen Spielende in dieser Serie. Da haben wir Sachen getan, die wir sonst nie tun würden», kommentierte Tschannen kopfschüttelnd.

Erst in der 59. Minute, als Sandro Wiedmer Nico Dünner die Scheibe in die Beine schoss und der SCL-Stürmer alleine aufs leere Tor zugehen konnte, endete das Zittern. «Aber die ersten beiden Drittel waren ganz stark», sagte Tschannen weiter.

Verdienter Sieger sei man damit zweifellos, meinte auch Dünner, der betonte, insbesondere im fünf gegen fünf die bessere Mannschaft gewesen zu sein. «Und jetzt kommt eine Hammerserie», freute sich Dünner bereits auf das Duell mit Olten, das sich am Freitag auch für den Halbfinal qualifizierte.

Visp - Langenthal 2:4 (0:3, 0:0, 2:1)

3872 Zuschauer. – Tore: 4. Tschannen (Kelly) 0:1. 7. Karlsson (Kelly, Tschannen) 0:2. 19. Tschannen (Kelly, Karlsson/Ausschluss Kissel) 0:3. 53. Kissel (Dolana, van Guilder/Ausschlüsse Pienitz und Ahlström) 1:3. 55. Furrer (Camperchioli, Altorfer) 2:3. 59. Dünner (ins leere Tor) 2:4. – Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Visp, 3mal 2 Minuten gegen Langenthal.

Langenthal: Mathis; Rytz, Cadonau; Ahlström, Völlmin; Colin Gerber, Pienitz; Christen; Tschannen, Karlsson, Kelly; Füglister, Dünner, Kummer; Tom Gerber, Dal Pian, Leblanc; Schommer, Malgin, Rüegsegger; Hess.

Bemerkungen: Langenthal ohne Pivron, Marti (beide verletzt) Campbell und Trüssel (beide überzählig). 58:22-58:54 und 59:36-60:00 Visp ohne Goalie Lory anstelle eines sechsten Feldspielers. (Langenthaler Tagblatt)