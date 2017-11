SC Langenthal: Den Sieg erzwungen

Ein 61-Sekunden-Blackout führte am Freitag dazu, dass der SCL einen sichergeglaubten Sieg in einen drohenden Punktverlust verwandelte.

Die Oberaargauer führten mit 3:1, hatten eigentlich alles im Griff, und ein Gewühl vor Marco Mathis in der 49. Minute brachte mit dem Anschlusstor – das erst beim Videostudium erkannt wurde – die Wende. 61 Sekunden später – der SCL agierte wegen einem Marti-Foul mit Zehnminutenstrafe in Unterzahl – lenkte Lions-Best-Player Mattia Hinterkircher einen Schuss von Topscorer Ryan Hayes ins Tor ab.

Folgte damit erneut ein unnötiger Punktverlust oder gar eine Niederlage? Für die Langenthaler wäre das nicht das erste Mal. Zuletzt gelang es den Oberaargauern mehrfach nicht, über 60 Minuten ihr Spiel durchzuziehen. «Wie immer wurde es noch spannend», sagte Patrick Schommer nach dem Spiel mit fast ein bisschen Galgenhumor. «Wüssten wir, wo der Fehler liegt, hätten wir ihn schon behoben», sagte der Stürmer weiter.

Mit viel Tempo

Dabei hätten die Oberaargauer den Sieg längst verdient gehabt. Schon zu Beginn fuhr Gelb-Blau ein Tempo, das die GCK Lions nicht mitgehen konnten. Die Zürcher hatten oftmals Mühe, den Weg aus dem eigenen Drittel herauszufinden, weshalb sie sich vor allem auf das Schützen des eigenen Tores konzentrierten.

Dass die Oberaargauer schon in den ersten 108 Sekunden doppelt trafen, hätte die Partie eigentlich einfacher machen können. Brent Kelly erzielte dabei nach einem verblüffenden Karlsson-Trick das 1:0, Patrick Schommer, der erneut herausragend agierte, erzielte 67 Sekunden später das 2:0. Hätten die Lions nicht in Überzahl zumindest das 1:2 erzielt, wäre Langenthal wohl schon im ersten Drittel durchmarschiert.

Ebenso fehlte aber auch der womöglich erlösende dritte Treffer vor dem Gegentor in der achten Minute. Langenthal war im Angriff fast zu puckverliebt und schoss trotz zahlreichen Chancen zu wenig auf das Tor.

In einem konstant starken Mitteldrittel sollte das dritte Tor dann doch noch fallen, Jeffrey Füglister erzielte dieses mit einem Ziehschuss aus bester Position. Für den SCL-Stürmer war dies bereits der 20. Punkt im 20. Spiel, damit gehört er zu den besten 13 Skorern der NLB. «Das ist auch ein Verdienst meiner Linie», sagte Füglister, der seit Jahren mit Nico Dünner herausragend harmoniert.

Herausragend war bis zuletzt auch das Prädikat für Patrick Schommer und Kim Karlsson. Die beiden dribbelstarken Akteure waren es, die in der Schlussphase mehrere Chancen herausspielten, bis ganz kurz vor Schluss sollte die Scheibe den Weg aber nicht ins Tor finden.

Es war dann Stefan Tschannen, der liegend seinen Sturmkollegen Kim Karlsson bediente, der in der 58. Minute nahe am Pfosten stand und die Scheibe über den Keeper hinweg ins Tor hob. «Das fühlte sich so gut an, als die Scheibe drin war. Wir haben es uns definitiv verdient», sagte der Schütze. (Langenthaler Tagblatt)