Bern Leonardo Genoni in der Berner Arena zu bezwingen, ist alles andere als ein Kinderspiel. Der HC Lugano hat es in diesem Winter nun zweimal ohne Erfolg versucht. Nach dem 4:0 im Dezember bezwingt der SC Bern die Tessiner diesmal 3:0. Für Genoni war es schon der neunte Shutout in dieser Saison, der achte vor eigenem Publikum.