SC Bern mit einem Lebenszeichen

Mit der Antwort tat sich die Mannschaft von Christian Wohlwend ebenso schwer wie mit dem aufsässigen Genfer Forechecking. Zu Beginn des letzten Drittels schloss Herzog zwar eine Kombination mit Ambühl wunderschön ab. Doch im Abschluss fehlte weiter die Entschlossenheit, und in der 56. Minute stellte Servettes Topskorer Wingels den alten Abstand wieder her. Palushajs 2:3-Anschlusstreffer nach 59:49 kam zu spät. So gewannen die Genfer nach sechs Niederlagen erstmals wieder auswärts und überholten den HCD in der Tabelle.

Ein vorsichtiger EVZ siegt in Biel

Der EV Zug gewinnt in Biel 2:1 und zeigt dabei auch einmal defensive Qualitäten. Oft genug hatten die Innerschweizer, einer der grössten Titelfavoriten, bislang den Eindruck einer reinen Spassmannschaft hinterlassen: In der Offensive mit grossem Talent gesegnet, entsprechend torgefährlich, in der eigenen Zone sorglos, frei nach dem Motto, der neue Star-Goalie, Leonardo Genoni richtet es dann schon irgendwie. Noch am Freitag, als es eine 4:5-Heimniederlage gegen Davos abgesetzt hatte, war genau so ein Abend gewesen: ein im Defensivverhalten weiterer äusserst fragwürdiger Auftritt des EVZ.

Gegen Biel fehlte Genoni verletzt, im Tor stand der 19-jährige Ersatzmann Luca Hollenstein. Auch das dürfte dazu beigetragen, dass die Zuger Feldspieler weniger sorglos agierten, stark bemüht waren, Aussetzer wie am Vorabend zu vermeiden, Vorsicht generell Trumpf war. Der Blitzstart half auch: Ein in der Entstehung kurioses Tor von Captain Raphael Diaz nach nur 50 Sekunden sorgte für Ruhe im Zuger Spiel, der von Biels Verteidiger Beat Forster ins eigene Tor abgelenkter Schuss Lino Martschinis zum 0:2 war natürlich auch nützlich – am Ende sogar das Siegestor.

Die Lakers im Torrausch

Es war fast historisch, was sich beim 9:4 der Lakers gegen Fribourg zutrug. Nur schon für acht Rapperswiler Tore in der höchsten Liga muss man sieben Jahre zurückblättern – zum Oktober 2012 und einem 8:4 gegen die SCL Tigers. Gegen Fribourg erfüllten die Lakers dieses Quantum gestern bereits nach zwei Dritteln und spielten phasenweise wie im Rausch. Den Auftakt machte der Kanadier Clark nach nur sieben Sekunden, als er von einem Aussetzer von Gottéron-Goalie Waeber profitierte. Kurz darauf wurde er ebenso zum Doppeltorschützen (14.) wie später Verteidiger Egli, der zweimal im Powerplay erfolgreich war.

Entsprechend erlebten die Freiburger einen weniger angenehmen Abend. Die ersten drei Lakers-Tore vermochte das Team von Christian Dubé, Sean Simpson und Pavel Rosa noch mit dem Ausgleich zu beantworten, danach brachen alle Dämme. Der Goaliewechsel bewirkte gar nichts. Berra musste sich in seinen ersten vierzehn Minuten dreimal geschlagen geben, Gottéron rutsche aus den Playoff-Rängen.